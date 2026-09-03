Almanya’nın en büyük Renault bayileri arasında yer alan Autohaus König grubunun ana şirketleri Autohaus Gotthard König GmbH ve Autohaus König GmbH, mali sıkıntılar nedeniyle Berlin-Charlottenburg Bölge Mahkemesi’ne iflas başvurusunda bulundu.

WiWo'nun haberine göre mahkeme, Eckert hukuk firmasından avukat Rainer Eckert'i geçici iflas yöneticisi olarak atadı. Yönetim, hissedar ailesi, kredi verenler ve üretici ortakların yoğun çabalarına rağmen iflas dışında bir çözüm bulunamadığı ifade edildi.

FİNANSAL DURUM VE 212 MİLYON EUROLUK BORÇ

Mali durumu bir süredir sıkıntılı olan grupta kısa vadeli şirket hissesi satışı planlansa da bu satış gerçekleşmedi. İflas başvurusu sırasında grubun 212 milyon avrodan fazla ödenmemiş borcu olduğu, buna karşılık likit varlıklarının 1,3 milyon avro seviyesinde kaldığı bildirildi.

Şirketin ayrıca yaklaşık 250 bin avro kullanılmamış kredi imkanına sahip olduğu aktarıldı. 1966 yılında Berlin’de bir oto tamir atölyesi olarak kurulan aile şirketi, bugün 80’in üzerinde lokasyonda 1.200’den fazla çalışanla hizmet veriyor. Portföyünde Renault’nun yanı sıra Opel, Fiat, Dacia, Jeep, Suzuki, BYD ve Kia gibi otomobil ve motosiklet markaları bulunuyor.

FAALİYETLER VE HİZMETLER DEVAM EDECEK

İflas sürecinin şirket faaliyetlerini durdurmayacağı ve tüm lokasyonlarda satış, atölye, yedek parça tedariği ile servis hizmetlerinin sürdürüleceği açıklandı. Devam eden siparişler, onarımlar ve araç teslimatları planlandığı şekilde işlenecek.

Sürecin temel hedefi şirketin sürdürülebilir şekilde yeniden yapılandırılması olarak belirlenirken; Renault ve Stellantis’in de üretici ortaklar olarak geçici iflas yöneticisiyle iletişim halinde olduğu kaydedildi.

Süreç kapsamında çalışanların ağustos ayı ücretleri iflas yardımları yoluyla geriye dönük ödenecek ve maaşları yasal güvence altına alınacak.

SEKTÖRDEKİ YAPISAL DÖNÜŞÜMÜN ETKİLERİ

İflasın nedenleri arasında otomotiv ticaretindeki yapısal değişim, içten yanmalı motorlardan elektrikli araçlara geçiş, yeni pazara giren şirketlerin rekabet baskısı ve yeni otomobil pazarındaki durgunluk gösterildi. Otomobil bayileri arasındaki büyük iflasların sayısının 2025 yılında bir önceki yıla göre üç kat arttığı vurgulandı.

Şirket, 2025’in ilk çeyreğinde yaklaşık 11.600 araç satarak tarihinin en güçlü ilk çeyrek performansına ulaşmış, mart ayında ise atölye gelirlerinde 6,8 milyon avro ile rekor kırmıştı. Büyümesini sürdürmek isteyen grup, 2026 yılının ocak ayında ise iflas etmiş otomobil bayisi Treskow’u devralmıştı.

Mevcut süreçte yönetimin, mümkün olduğunca fazla lokasyon ve istihdamı koruyacak bir devam planı üzerinde çalıştığı belirtildi.