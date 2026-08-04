Almanya’nın Wolfsburg kentinde, Mittelland Kanalı kıyısında konumlanan Volkswagen fabrikası, 6,5 milyon metrekarelik devasa alanıyla dünyanın en büyük tek otomobil üretim kompleksi olma unvanını taşıyor. Temelleri 1938 yılında atılan ve bugün markanın küresel genel merkezi ile tarihi kalbi sayılan dev tesis, barındırdığı 70 bin çalışanla adeta bağımsız bir şehir gibi işletiliyor.

İçerisinde montaj hatlarından presleme ve boyahanelere, Ar-Ge merkezlerinden kendi enerji santrallerine kadar geniş bir entegre altyapı barındıran kompleksteki endüstriyel binalar, tek başına 1,6 kilometrekarelik bir alanı kaplıyor.

Üretim ve lojistik akışının kesintisiz sağlanabilmesi amacıyla tesis içerisinde, birçok kentsel mahalleyi geride bırakan 75 kilometrelik iç yol ve 60 kilometrelik demir yolu ağı kullanılıyor.

Efsanevi Beetle modelinden günümüzün modern araç platformlarına kadar otomotiv tarihine yön veren fabrika, bugüne kadar ürettiği 48 milyondan fazla araçla dünya genelindeki tüm rakiplerini geride bırakmış durumda.

Birçok tedarikçi, robotik sistem ve yüz binlerce parçanın eş zamanlı senkronizasyonuyla çalışan kompleks, sadece 2023 yılında gerçekleştirdiği 490 bin adetlik yıllık üretim hacmiyle, küresel otomotiv sektöründeki stratejik gücünü ve liderliğini korumaya devam ediyor.