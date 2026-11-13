Mercedes-Benz, Almanya'daki üretim tesislerine yönelik tüm yeni yatırımları geçici olarak durdurdu. Karar, şirket yönetimi ile çalışan temsilcileri arasında aylardır süren işçilik maliyetlerini düşürme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine alındı.

Handelsblatt gazetesinin haberine göre şirket, yeni yatırımları askıya almanın yanı sıra bazı fabrikaların kapatılması ve üretimin yurt dışına taşınması ihtimalini de değerlendiriyor.

Mercedes-Benz Üretimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Michael Schiebe, kararın yönetim kurulunca ortaklaşa alındığını belirterek, “Yönetim kurulu olarak Almanya'daki tesislere yapılacak tüm yeni yatırımları durdurmaya karar verdik” dedi.

TESİSLERİN GELECEĞİ İNCELENECEK

İnsan Kaynaklarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Britta Seeger de çalışan temsilcileriyle yürütülen görüşmelerde ilerleme sağlanamadığını açıkladı. Seeger, Almanya'daki tesislerin geleceğine ilişkin değerlendirmelerin somutlaştırılacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Yoğun görüşmelere rağmen şu ana kadar bir çözüm yolu ortaya çıkmış değil. Bu nedenle Almanya'da hangi tesisleri karşılayabileceğimizi artık somut ve ayrıntılı biçimde incelemek zorundayız.”

Olası kapatma veya üretimi taşıma kararının hangi tesisleri etkileyeceği ve mevcut istihdamın nasıl şekilleneceği henüz netlik kazanmadı.