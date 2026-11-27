Avrupa otomotiv pazarındaki daralma ve artan maliyet baskısı, Stellantis'in üretim takviminde yeni düzenlemelere gitmesine yol açtı. Şirket yönetimi, yıl sonu dönemini kapsayacak şekilde Fransa’daki iki üretim merkezinde faaliyetlerin geçici olarak durdurulacağını, bir diğer tesiste ise iş gücü azaltımına gidileceğini açıkladı.

FRANSA'DAKİ İKİ FABRİKADA YIL SONU DURUŞU VE İSTİHDAM AZALTIMI

Stellantis sözcüsü tarafından paylaşılan takvime göre, kesintiler Fransa’daki üç tesisi doğrudan etkileyecek:

Mulhouse Fabrikası: Peugeot 308 gibi modellerin banttan indiği tesiste, aralık ayının belirli günlerine ek olarak 23 Aralık – 11 Ocak tarihleri arasında üretim gerçekleştirilmeyecek.

Rennes Fabrikası: Citroen C5 Aircross modelinin üretildiği bu merkezde faaliyetler 18 Aralık akşamından 5 Ocak’a kadar durdurulacak. Şirket, bu tesisteki kesinti süresinin uzatılabileceğini de belirtti.

Sochaux Tesisleri: Üretim duruşlarının yanı sıra şirket, Sochaux fabrikasında görev yapan yaklaşık 500 geçici çalışanın pozisyonunu kaldıracağını bildirdi.

MALİYET YÖNETİMİ VE REKABET BASKISI

Stellantis CEO'su Antonio Filosa; yeni araç lansmanlarının takvime uygun ilerlemesi ve üretimdeki kalite sorunlarının çözülmesi konularında yoğun bir süreç yönetiyor. Şirketin mali yapısını korumaya yönelik planında, yükselen hammadde ve yarı iletken (çip) tedarik giderlerinin düşürülmesi öncelikli maddeler arasında bulunuyor.

KESİNTİLER DAHA ÖNCE İTALYA'YI DA ETKİLEMİŞTİ

Grubun Avrupa operasyonlarındaki üretim yavaşlatma kararları yalnızca Fransa ile sınırlı kalmadı. Stellantis, geçtiğimiz ekim ayında Avrupa genelindeki çeşitli tesislerinde geçici duruşlara gitmişti.

Daha önceki süreçte parça tedarikinde yaşanan aksamalar nedeniyle İtalya’daki üretim merkezleri de durdurulmuş; elektrikli ve hibrit Fiat 500 modellerinin üretildiği Mirafiori fabrikası ile Napoli yakınlarındaki Pomigliano tesisi bu kararlardan etkilenmişti.