Alman otomotiv devi Volkswagen, olağanüstü toplanan Denetleme Kurulu kararının ardından 2026 yılı finansal hedeflerinde sert kısıntıya gitti.

Porsche birimindeki 6 milyar avroluk değer düşüklüğü ve 10 milyar avroya ulaşan tek seferlik gider beklentisi nedeniyle şirket, daha önce yüzde 4 ila 5,5 olarak açıkladı faaliyet kar marjı hedefini yüzde 1’e kadar düşürdü.

Yıllık gelir beklentisini de 315 milyar avroya indiren Volkswagen'in bu kararı Frankfurt Borsasında panik satışlarına yol açtı; gün içinde kayıpları yüzde 7'yi aşan Volkswagen hisseleri günü yüzde 5,6 ekside kapatırken Porsche hisseleri de sert değer kaybetti.

DEV FABRİKAYI İSRAİLLİLERE DEVREDİYOR

Grup genelinde maliyetleri milyarlarca avro düşürmek amacıyla CEO Oliver Blume liderliğinde yürütülen yeniden yapılandırma planı kapsamında, 2030 sonuna kadar kademeli istihdam kesintileri yapılması ve Almanya'daki üretim tesislerinin geleceğinin tartışmaya açılması kararlaştırıldı.

Bu doğrultuda araç üretiminin 2027 itibarıyla sonlandırılması planlanan Osnabrück fabrikası, büyük ortaklardan Katar'ın Tel Aviv yönetimine yönelik vetosunun ardından, İsrail merkezli savunma odaklı yatırım fonu Aurelius Capital ile Aşağı Saksonya eyaletinin ortaklığına devrediliyor. İsrailli savunma şirketi Rafael'in de katılımıyla hava savunma sistemleri bileşenlerinin üretileceği bir savunma teknolojileri merkezine dönüştürülecek tesiste, mevcut 1.800 çalışandan en az 1.200'ünün istihdamının korunması hedefleniyor.

SENDİKALAR HAREKETE GEÇTİ

Alınan kemer sıkma kararları ve fabrika hamleleri üzerine harekete geçen işçi sendikaları ise ülke genelinde büyük bir protesto dalgası başlatmaya hazırlanıyor. Almanya'nın en büyük sendikası IG Metall, Volkswagen tesisleri de dahil olmak üzere 100 bin işçinin katılımıyla 200'den fazla eylem düzenleyeceğini duyurarak, şirket yönetiminin tutumunu sert bir dille eleştirdi.