Güney Kore, bölgesel rakipleri Çin ve Kuzey Kore’nin hipersonik silah programlarını hızlandırmasına karşılık olarak kendi Mach 5+ füze teknolojisi hamlesini başlattı.

Hyundai Motor Group bünyesinde faaliyet gösteren savunma devi Hyundai Rotem, devlet kontrolündeki Savunma Kalkınma Ajansı (ADD) ile iş birliği yaparak 2035 yılına kadar hipersonik füzelerin seri üretimine geçmeyi hedeflediğini duyurdu.

Ses hızının beş katını aşan ve saatte yaklaşık 6 bin 100 kilometre hıza ulaşabilen bu yeni nesil silahlar, yüksek manevra kabiliyetleri sayesinde mevcut hava savunma sistemlerini etkisiz bırakarak küresel ölçekte hızlı operasyon kabiliyeti sunacak.

YARIŞTAN GERİ KALMAMAK İÇİN BU ADIMI ATTILAR

Güney Kore’nin bu girişimi, ABD, Rusya ve Çin’in halihazırda kullandığı, Hindistan ve Fransa gibi ülkelerin ise üzerinde çalıştığı hipersonik teknoloji yarışında geri kalmama stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Korea Times’ın aktardığı bilgilere göre, Seul yönetimi özellikle komşu ülkelerin bu alandaki ilerlemelerini ulusal güvenlik tehdidi olarak görüyor. 2018 yılından bu yana geliştirilen ve "HyCore" adı verilen sistem, atmosferin üst katmanlarından oksijen çekerek füzelerin yanmasını ve itiş gücünü korumasını sağlıyor. Bu kritik teknoloji, Güney Kore’nin savunma sanayisindeki bağımsızlığını pekiştirmeyi hedefliyor.

2024 YILINDAKİ TEST 2035 TAKVİMİNİ DOĞRULUYOR

Projenin ilerleyişine dair paylaşılan veriler, 2035 takviminin gerçekçi olduğunu ortaya koyuyor. 2024 yılında gerçekleştirilen bir testte HyCore sistemi, yaklaşık 23 kilometre irtifada Mach 6 hızını aşarak geliştirme süreci için hayati önem taşıyan veriler sağladı.

Kuzey Kore’nin 2021’den bu yana yürüttüğü hipersonik test iddialarına ve geçen yılki tartışmalı balistik füze fırlatmasına bir yanıt niteliği taşıyan bu çalışma, Güney Kore’nin askeri üstünlüğünü koruma kararlılığını gösteriyor.