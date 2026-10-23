Alman otomotiv üreticisi Volkswagen'de toplu iş sözleşmelerinin feshi, çalışanlarla yönetimi karşı karşıya getirdi. IG Metall Aşağı Saksonya Bölge Sorumlusu ve Volkswagen Başmüzakerecisi Thorsten Gröger, yönetimin fesih kararını gelecek hafta sonuna kadar geri çekmemesi halinde şirketin fabrikalarında 1 Ocak 2027 itibarıyla grev dalgası başlatılacağını duyurdu.

Hannover'deki kriz toplantısının ardından konuşan Gröger, bu koşul yerine getirilmezse Volkswagen'de işçi eylemlerinin önünü açacak büyük bir mekanizmanın harekete geçeceğini belirtti. Gröger, "Her şey, bu şirketin şimdiye kadar yaşadığı her şeyden daha büyük olabilecek bir hesaplaşmaya işaret ediyor" dedi.

Volkswagen İş Konseyi Başkanı Daniela Cavallo da kemer sıkma planlarını iş gücüne karşı bir "savaş ilanı" olarak nitelendirdi. Cavallo, ülkenin en yüksek maaş alan yönetim kurulundan faturayı çalışanlara kesmek yerine ortak çözüm üretmesini beklediklerini söyledi.

YAKLAŞIK 100 BİN İŞÇİNİN HAKLARINI İLGİLENDİRİYOR

Volkswagen, 30 Eylül'de ekonomik zorluklar nedeniyle IG Metall ile imzalanan çok sayıda şirket içi toplu iş sözleşmesini tek taraflı feshedeceğini, çeşitli sözleşmelerin 31 Aralık itibarıyla geçerliliğini yitireceğini açıklamıştı.

Yönetim, çalışma saatleri, tatil ücretleri ve ikramiyeleri güvenceye alan 12 kurumsal toplu iş sözleşmesinden 10'unu feshetti. Bunlar arasında Almanya'daki ana fabrikalarda çalışan yaklaşık 100 bin işçiyi ilgilendiren, çalışma saatleri ve tatil ücretleri gibi hakları düzenleyen çatı sözleşmesi de bulunuyor.

Şirket, Eylül 2024'te de benzer bir iptale gitmişti. O dönemde zorunlu işten çıkarma olmaksızın istihdamın 35 bin azaltılmasını içeren bir uzlaşı sağlanmıştı.

Volkswagen İnsan Kaynaklarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Arne Meiswinkel, Çinli üreticilerin Avrupa pazarındaki artan rekabetine dikkat çekerek şirketin maliyetlerini rekabetçi bir seviyeye getirmesinin her zamankinden daha kritik olduğunu belirtmişti. Meiswinkel, sendikanın yüzde 5'lik ücret artışı talebini de reddetmişti.

DÖRT FABRİKANIN KAPATILMASI GÜNDEMDE

Çinli üreticilerin yoğun rekabeti, gümrük vergilerinden kaynaklanan milyarlarca avroluk maliyetler ve elektrikli araçlara geçişin yüksek maliyetiyle karşı karşıya olan Volkswagen, tarihinin en büyük yapılanma sürecini yürütüyor.

Bu süreçte Almanya'daki Emden, Hannover, Zwickau ve Audi'nin Neckarsulm fabrikası olmak üzere dört büyük üretim tesisinin kapatılması gündemde bulunuyor. Yönetim, dünya genelindeki 660 bin personelin maaşını 2030 yılına kadar dondurmayı planlıyor.

Şirket ayrıca 2030'a kadar değer zincirinde 20 milyar avro, genel giderlerde ise 11 milyar avro ek tasarruf sağlamayı hedefliyor.

İLK RESMİ GÖRÜŞME 24 KASIM'DA

Taraflar, iptal edilen sözleşmelere ilişkin resmi müzakere takvimini de belirledi. İlk resmi toplantı 24 Kasım'da, kapatılması gündemde olan Emden fabrikasında yapılacak. Görüşmelere 15 Aralık'ta Zwickau'da devam edilecek.