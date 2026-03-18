İngiltere'nin 1931 yılından bu yana hizmet veren en köklü ve en büyük otopark işletmecilerinden biri olan Ulusal Otoparklar (NCP), mali darboğazı aşamayarak kayyum sürecine girdi.

Ülke genelinde havalimanları, hastaneler ve tren istasyonları da dahil olmak üzere toplam 340 noktada faaliyet gösteren dev şirketin kayyum sürecine girmesi, bünyesinde çalışan 682 personelin geleceğini de belirsizliğe sürükledi.

İFLASIN TEMEL NEDENİ AÇIKLANDI

Şirketin denetimini üstlenen PwC tarafından yapılan açıklamada, iflasın temel nedeni olarak pandemi sonrası değişen toplumsal alışkanlıklar gösterildi. Otopark talebinin Covid-19 öncesi seviyelere bir türlü ulaşamadığını vurgulayan denetçiler, uzaktan çalışma modellerinin kalıcılaşması ve müşteri sürüş tercihlerindeki radikal değişimlerin NCP’nin gelir modelini temelinden sarstığını belirtti.

Şirketin, zarar eden tesisler üzerindeki "uzun vadeli ve esnek olmayan" kira sözleşmelerini feshedememesi ve biriken borçlar nedeniyle alacaklılarına ödeme yapamaz hale gelmesi, süreci kaçınılmaz bir sona taşıdı.

BORÇ YÜKÜ GİDEREK ARTTI

NCP’nin ana şirketinden gelen veriler, mali tablodaki vahameti gözler önüne seriyor. Geçtiğimiz yılın Eylül ayı itibarıyla şirketin toplam borçlarının, sahip olduğu varlıkların değerini 305 milyon sterlin aştığı kaydedildi.

Bu devasa açık karşısında PwC, alacaklılar için en makul çözümün işletmenin satılması olduğunu değerlendiriyor. Ancak satış süreci netleşene kadar operasyonların durmayacağı, tüm şubelerin açık kalacağı ve personelin görevine devam edeceği bildirildi.

DEV HAVALİMANIN İŞLETMESİ RİSK ALTINDA

Şirketin iflasın eşiğine gelmesi, özellikle Merseyside bölgesinde ve kritik kamu tesislerinde endişe yarattı. Bölge genelinde 27 otopark işleten NCP, aynı zamanda Royal Liverpool Hastanesi ve Liverpool John Lennon Havalimanı gibi hayati öneme sahip noktaların ana otopark hizmetlerini de sağlıyor.

PwC yetkilileri, mülk sahipleri, çalışanlar ve paydaşlarla iletişim halinde kalarak tüm seçenekleri masada tuttuklarını ifade ederken, önceliğin işleyişin aksamaması ve istihdamın korunması olduğu vurgulanıyor.