ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan ve bölgenin en popüler ulaşım hatlarından biri olan Highway 1 otoyolunun Big Sur (Rat Creek) mevkiinde meydana gelen devasa çöküş, sosyal medyada tekrardan gündem oldu. Ocak 2021'de gerçekleşen ve bölgeyi aylarca felç eden felaket, hiçbir fay hattı kırılması veya deprem sarsıntısı olmadan devasa bir otoyolun kâğıt gibi nasıl yok olabileceğini kanıtlayan en dehşet verici örneklerden biri olarak gösteriliyor.

OTOYOL YARILDI, 45 METRELİK DEV UÇURUM OLUŞTU

Bölgede günlerce etkisini sürdüren şiddetli fırtınalar ve sağanak yağışlar, dağlık alandan inen dev çamur ve kaya kütlelerini otoyolun geçtiği hatta taşıdı. Yerin altındaki toprağın suyla tamamen dolup akması ve zeminin tutunacak gücünün kalmaması sonucu, devasa asfalt kütlesi adeta kâğıt gibi ortadan ikiye ayrıldı.

Yaklaşık 45 metre genişliğinde devasa bir uçurumun açılmasıyla otoyolun koca bir şeridi metrelerce yükseklikten doğrudan Pasifik Okyanusu’na çöktü. Olay anında yolda hiçbir aracın bulunmaması olası bir can kaybının önüne geçerken, devasa otoyol hattı aylarca ulaşıma kapatılmak zorunda kaldı.

SON YILLARDA GÖRÜLEN EN BÜYÜK ÇÖKÜŞLERDEN BİRİ

Olayın sosyal medyada yeniden gündem olmasıyla birlikte, bu akılalmaz çöküşün arkasındaki nedenler de tekrar konuşulmaya başlandı. Yapılan incelemeler, bu devasa ayrılmanın bir deprem kaynaklı olmadığını, tamamen aşırı yağışların yol altındaki toprağı bir anda süpürüp boşaltması nedeniyle gerçekleştiğini ortaya koydu.

Tonlarca ağırlıktaki dev otoyol kütlesinin kendi yükünü taşıyamayarak okyanusa kayması, "dünyada son yıllarda görülen en büyük depremsiz otoyol felaketleri" arasında gösteriliyor. Sosyal medyada fırtınalar koparan bu olay, doğanın insan yapımı devasa yapılara karşı ne kadar yıkıcı olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.