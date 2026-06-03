İsviçre’nin Aargau kantonuna bağlı Laufenburg kentinde, enerji altyapısında dönüşüm sağlayacak devasa bir yeraltı batarya depolama tesisi inşa ediliyor. Proje kapsamında, 27 metre derinliğinde ve iki futbol sahası uzunluğundaki bir kazı alanına redoks akışlı batarya sistemi kuruluyor. Tesisin nihai olarak 2,1 GWh’in üzerinde bir depolama kapasitesine ve 1,2 GW’ı aşan bir çıkış gücüne ulaşması planlanıyor.

210 BİN HANENİN 24 SAATLİK ENERJİ İHTİYACINI KARŞILAYACAK

Yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen fazla elektriği depolamak ve ihtiyaç anında şebekeye geri vermek üzere tasarlanan proje için resmi adımlar atılmaya devam ediyor. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, İsviçre ulusal şebeke operatörü Swissgrid, ocakta projenin 800 MW düzeyindeki ilk şebeke bağlantı aşamasını onayladı. Sistem tamamlandığında, yaklaşık 210 bin hanenin 24 saatlik elektrik ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede olacak.

AŞAMA AŞAMA GİDİLECEK

Projenin teknoloji ortaklığı için 21 Mayıs 2026 tarihinde Invinity Energy Systems firması ile stratejik anlaşma imzalandı. Anlaşma kapsamında ilk etapta 1,5 GWh kapasiteli bir vanadyum akışlı batarya sistemi kurulacak, sonraki aşamalarda ise kapasite 2,1 GWh’e çıkarılacak. Şirket CEO’su Marcel Aumer, Invinity’nin teknolojisini; yanıcı olmaması, döngü kararlılığı ve yüksek güvenlik standartları nedeniyle tercih ettiklerini açıkladı. Redoks akışlı bataryalar, enerjiyi lityum-iyon piller gibi katı elektrotlar yerine, devasa tanklarda pompalanan sıvı elektrolitlerde depolama esasına göre çalışıyor.

BİNLERCE TONLUK TASARRUF SAĞLANACAK

40 bin metrekareden fazla bir kampüs alanına yayılacak tesis, sadece bir batarya depolama alanı olmayacak. Proje; su soğutmalı bir yapay zeka veri merkezini, araştırma laboratuvarlarını ve ofisleri de bünyesinde barındıracak. Veri merkezinin operasyonları sırasında açığa çıkacak atık ısı, Laufenburg ve çevre bölgelerin bölgesel merkezi ısıtma şebekesine aktarılacak. Şirket verilerine göre bu geri kazanım uygulaması, 30 yıllık süreçte yaklaşık 75 bin ton CO2 emisyon tasarrufu sağlayacak.