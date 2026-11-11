ABD'nin Florida eyaletinde yolun altında yuva yapan bir Burma pitonu tespit edildi. Yoldan geçen bir kişinin beton zeminin altındaki hareketliliği fark etmesi üzerine ortaya çıkan olayda, yılanın 20 yumurtasını koruduğu belirlendi. Keşif, istilacı türlerin yerleşim yerlerine yakın alanlarda da üreyebildiğini gösterdi.

Güney Florida'da Burma pitonlarının üreme döneminde yaşanan olayda, bir yaya kaldırımın altından gelen hareketi fark ederek durumu yetkililere bildirdi. Yapılan incelemede, beton zeminin altında bir dişi piton ve yumurtaları bulundu.

Olayla ilgili çalışmalara, Güney Florida Su Yönetimi Bölgesi ile iş birliği yapan yüklenici Guillermo Tapanes de katıldı. Tapanes, pitonların genellikle kanallar ve bataklık alanlarda görüldüğünü ancak bu olayın insanların yaşadığı bölgelere yakın noktalarda da yuva yapabildiklerini ortaya koyduğunu belirtti.

100'DEN FAZLA YUMURTA BIRAKABİLİYOR

Burma pitonlarının üreme kapasitesi, Florida'daki popülasyonlarının kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor. Büyük dişi pitonlar tek seferde 100'den fazla yumurta bırakabiliyor.

Tapanes, daha önce yaklaşık 4,3 metre uzunluğundaki bir pitondan 53 yumurta çıkarıldığını, yaklaşık 5,5 metre uzunluğundaki başka bir pitonun vücudunda ise gelişmekte olan yaklaşık 200 yumurta bulunduğunu aktardı. Bu nedenle bölgede yürütülen mücadele çalışmalarında yuvaların tespit edilmesi ve üreyen dişi pitonların yakalanması hedefleniyor.

FLORİDA'YA NASIL YAYILDILAR?

Anavatanı Güney ve Güneydoğu Asya olan Burma pitonları, egzotik hayvan ticareti yoluyla Florida'ya getirildi. Bazı hayvan sahiplerinin artık bakamadıkları yılanları doğaya bırakması, türün eyalette yayılmasına neden oldu.

1992 yılında Güney Florida'yı etkileyen Andrew Kasırgası'nın da yayılma sürecinde rol oynamış olabileceği belirtiliyor. Kasırganın Homestead bölgesindeki bir yılan üretim tesisini tahrip ettiği ve buradaki sürüngenlerin çevreye kaçmış olabileceği ifade ediliyor.

Florida'nın sıcak ve nemli iklimi, Burma pitonlarının bölgede yaşamını sürdürmesini kolaylaştırdı. Zamanla özellikle Everglades bataklıkları ve çevresinde kalıcı bir popülasyon oluştu.