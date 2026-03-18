Domino's'un franchise şirketlerinden biri North County Pizza Inc., ABD’nin California eyaletindeki Güney Bölgesi İflas Mahkemesi’ne iflas koruması için başvurdu.

Şirket, San Diego’daki işlerini iflas süresi boyunca yeniden yapılandırmayı hedefliyor. North County Pizza Inc.’in borçları 1 milyon ile 10 milyon dolar arasında olduğu belirtiliyor. Ancak iflas başvurusunun neden yapıldığı ve kaç kişinin işini kaybedebileceği henüz bilinmiyor.

Bu iflas, Domino’s’un maliyetlerin yükselmesi nedeniyle 36 restoranını kapatacağını doğrulamasının ardından geldi. Domino’s, söz konusu restoranları 7 Eylül’e kadar kapatmıştı. bu kapatılan yerlerden biri franchise, diğerleri ise şirketin kendi işletmeleri olduğu duyurulmuştu.

Geçtiğimiz yılın ilk ve ikinci çeyreklerinde Domino’s, yaklaşık 300 mağazasını kapatma kararı almıştı. Şirket CEO’su Russell Weiner, önceki kazanç açıklamalarında maliyet artışları ve tüketici çekingenliğinin yalnızca Domino’s’a özgü bir sorun olmadığını ifade etmişti.

Weiner, tüketici harcanabilir gelirinin düştüğünü ve güven seviyelerinin 2022 seviyelerine gerilediğini belirterek, toplam iş hacminde şu anda bir başa rüzgar olduğunu söyledi. Ayrıca, günümüzün değer odaklı dünyasında teslimat hizmetlerinin tüketiciler için daha zorlayıcı bir seçenek olduğuna dikkat çekti.

CEO, çoğu zaman tüketicilerin başka bir restorana gitmek yerine evde yemek yemeyi tercih ettiğini vurguladı. Bu durum, franchise sahipleri dahil zincir genelinde mali baskıların artmasına ve iflas başvurularının artmasına yol açıyor.