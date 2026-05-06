İngiltere’de restoran sektöründeki ekonomik baskı giderek artıyor. Yükselen vergiler, enerji fiyatlarındaki artış ve işçilik maliyetlerinin yükselmesi özellikle büyük zincirleri zor durumda bırakıyor. Bu durumun son örneklerinden biri de pizza zinciri Franco Manca oldu.

Şirket, finansal yeniden yapılanma süreci kapsamında 16 şubesini kapatma kararı aldı. Bu karaar yaklaşık 225 çalışanı zor durumda bıraktı.

Yönetim, bazı restoranların mevcut ekonomik şartlar altında faaliyetlerini sürdürmesinin artık mümkün olmadığını ifade ediyor. Özellikle yüksek vergi yükü ve yetersiz destek mekanizmalarının işletme giderlerini ciddi şekilde artırdığı vurgulanıyor.

Kapanacak şubeler arasında Londra’daki bazı önemli lokasyonlar da yer alıyor. Markanın ilk açıldığı Brixton şubesinin de kapanma riski taşıdığı öğrenildi.

Onaylanan yeniden yapılandırma planı sonrası çok sayıda çalışanın işini kaybedebileceği konuşulurken, şirket etkilenen personele destek sağlanacağını açıkladı.