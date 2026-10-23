Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında uluslararası siyasette geniş yankı uyandıran çarpıcı iddialarda bulundu.

Trump'ın politikalarını ve küresel yönetim vizyonunu sert bir dille eleştiren Clinton, Kremlin ile Trump arasındaki ilişkiye dair dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.

Clinton, Putin'in elinde Trump’a ait bazı özel materyaller bulunduğuna inandığını belirterek, "Putin'in Trump hakkında elinde bir şeyler olduğuna inanmaya devam ediyorum. Elinde fotoğraflar, videolar ya da her neyse. bunları tuttuğuna inanmaya devam ediyorum.

Ama bu, Avrupa için de Amerika Birleşik Devletleri için de kötü. Ve şimdi 10 yıl ileriye gittiğimizde uyardığım her şeyi ve kanıtların ortaya koyduğu her şeyi gerçek zamanlı olarak görüyoruz. Şöyle ki Trump özgürlüğe, demokrasiye ve açıkçası Amerika'nın ulusal güvenliğine bağlı olduğundan daha fazla Putin'e bağlı." ifadelerini kullandı.

"O BİR KUKLA"

Söylemlerinde suçlamalarının dozunu artıran Clinton, "Evet, kukla. O bir kukla. Putin'e yardım etmek için gönüllü bir Putin kuklası. Biliyorsunuz, Putin Ukrayna'da durmayacak." diyerek mevcut tablonun küresel güvenlik dengeleri açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu savundu.

DÜNYAYI ÜÇ ÜLKEYE BÖLECEKLER

Küresel güç merkezlerinin gelecekteki olası etki alanlarına da değinen Clinton, "Evet. Biliyorsunuz, sanırım Trump'ın dünyayı bölmek gibi bir fikri var. Batı Yarım Küre'yi kendisi alacak, Putin Rusya'yı ve Avrupa'yı alacak, Şi Cinping ise dünyanın geri kalanını alacak." değerlendirmesinde bulunarak ABD, Rusya ve Çin eksenli yeni bir küresel nüfuz haritası iddiasını öne sürdü.