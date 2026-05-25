Kişisel bilgisayar (PC) oyun pazarının açık ara lideri olan Steam, son dönemde içerik moderasyonu konusunda tarihinin en büyük krizlerinden birini yaşıyor. Mağazaya yüklenen yetişkin içerikli (çıplaklık ve cinsellik barındıran) oyunlara karşı son aylarda oldukça agresif bir engelleme politikası yürüten platformun, "Plantation Simulator" adlı nefret söylemi içeren bir oyuna geçit vermesi toplulukta infiale yol açtı.

Irkçı Mekanikler Tepki Çekti

Kısa sürede eleştirilerin odağına oturan Plantation Simulator, ilk sürümündeki oldukça rahatsız edici içerikleriyle dikkat çekti. Oyunda siyahi karakterlere yönelik şiddet uygulanabilmesi ve kölelik dönemini çağrıştıran mekaniklerin bulunması, Steam’in resmi "nefret söylemi ve ayrımcılık karşıtı" kurallarının nerede olduğunu sorusunu akıllara getirdi.

Tepkilerin çığ gibi büyümesinin ardından oyuna hızlıca bir güncelleme getirilerek ırkçı içerikler kamufle edilmeye çalışılsa da, oyun dünyasındaki tartışma dinmedi.

"Çıplaklık Yasak, Kölelik Serbest mi?"

Steam topluluk formlarında ve sosyal medyada platforma tepki gösteren binlerce oyuncu, Valve’ın denetim sistemindeki gri alanları ve çifte standardı şu sözlerle eleştiriyor:

Topluluk ikiye bölünmüş durumda

Bir tarafta sanatsal veya eğlence amaçlı hafif çıplaklık barındıran anime ve korku oyunları mağazadan jet hızıyla kaldırılırken, diğer tarafta doğrudan insanlık suçu ve nefret unsuru barındıran bir provokasyon oyununun ilk etapta nasıl onay alabildiği anlaşılamıyor."