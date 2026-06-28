Azalan yağışlar ve hızla artan nüfus nedeniyle hayata geçirilen proje tamamlandığında deniz suyu arıtılarak içme suyuna dönüştürülecek. İlk etapta yılda 50 milyar litre içme suyu üretmesi planlanan tesisin, Batı Avustralya'da 2,5 milyondan fazla kişiye güvenli su kaynağı sağlaması hedefleniyor. Tesisin 2028 yılında tam kapasiteyle hizmete girmesi bekleniyor.

78 METRELİK DEV PLATFORM DENİZ TABANINDA ÇALIŞIYOR

Projede kullanılan Beverley adlı platform, Avustralya'nın kayıtlı en büyük kendinden yükselen deniz platformu olarak gösteriliyor. Yaklaşık bir buçuk olimpik yüzme havuzu büyüklüğündeki platform, 78 metrelik ayakları sayesinde deniz tabanına sabitlenerek dalga hareketlerinden etkilenmeden çalışabiliyor.

400 ton kaldırma kapasiteli vinç, helikopter pisti ve 50'den fazla personelin konaklayabileceği yaşam alanına sahip platform, deniz tabanındaki su alma ve tuzlu su deşarj yapılarını yerleştiriyor. Bu yapılar daha sonra tünel açma makinelerinin kazdığı yer altı tünellerine bağlanarak deniz suyunun tesise ulaşmasını sağlayacak.

TÜNELLER DENİZ TABANININ ALTINDAN İLERLİYOR

Projede deniz yüzeyine boru döşemek yerine altyapının büyük bölümü deniz tabanının altından açılan tünellerle inşa ediliyor. Böylece kıyı şeridindeki doğal yaşamın ve deniz ekosisteminin daha az etkilenmesi amaçlanıyor.

Yaklaşık 2,8 milyar Avustralya doları yatırımla hayata geçirilen Alkimos Deniz Suyu Arıtma Tesisi'nin inşaatı boyunca 1.500'den fazla kişiye istihdam sağlanması bekleniyor. Yetkililer, tesisin devreye girmesiyle birlikte yer altı su kaynakları üzerindeki baskının azalacağını ve bölgenin uzun vadeli su ihtiyacının daha güvenli şekilde karşılanacağını belirtiyor.