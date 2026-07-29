Yeni tesis, yıllarca petrokimya üretimi yapılan Priolo sahasında yükselecek. Daha önce kapatılan Versalis buharla parçalama tesisinin bulunduğu alan, bu projeyle birlikte düşük karbonlu yakıt üretim merkezine dönüştürülecek. Böylece geçmişte fosil yakıt endüstrisine hizmet veren tesis, gelecekte havacılık sektörünün karbon emisyonunu azaltmaya yönelik yakıtlar üretecek.

YILDA 500 BİN TON ATIK İŞLEYECEK

Tesiste kullanılmış yemeklik yağlar, hayvansal yağlar, bitkisel yağ kalıntıları ile tarım ve gıda sanayisinden çıkan atıklar ham madde olarak değerlendirilecek. Kurulacak üretim hattı, piyasa ihtiyacına göre Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı (SAF) veya Hidrojenle İşlenmiş Bitkisel Yağ (HVO) dizel üretebilecek esnek yapıda tasarlanıyor.

Şirketlere göre bu yakıtlar, kullanılan ham maddeye bağlı olarak geleneksel fosil yakıtlara kıyasla yaşam döngüsü boyunca sera gazı emisyonlarını önemli ölçüde azaltabilecek. Özellikle elektrikli alternatiflerin henüz yaygınlaşmadığı havacılık sektöründe SAF kullanımının önümüzdeki yıllarda hızla artması bekleniyor.

700 MİLYON AVROLUK İNŞAAT BAŞLADI

Proje 2026 yılında uygulama aşamasına geçti. Eni, tesisin ana mühendislik, tedarik ve inşaat (EPC) çalışmalarını yürütmesi için İtalyan mühendislik şirketi Saipem ile yaklaşık 700 milyon avro değerinde nihai sözleşme imzaladı. Sözleşme; detay mühendislik çalışmaları, ekipman tedariki ve tesisin ana ünitelerinin inşasını kapsıyor.

Anlaşmanın ardından Priolo sahasında eski tesislerin yıkımı ve yeni biyoyakıt rafinerisi için hazırlık çalışmalarına başlandı. Mevcut takvime göre inşaatın 2028 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Priolo tesisi devreye girdiğinde, Sicilya'da faaliyet gösteren Gela biyoyakıt rafinerisinin ardından bölgedeki ikinci büyük biyoyakıt üretim merkezi olacak. Projenin, atık yağların yeniden değerlendirilmesiyle hem döngüsel ekonomiye katkı sağlaması hem de Avrupa'nın sürdürülebilir havacılık yakıtı üretim kapasitesini artırması hedefleniyor.