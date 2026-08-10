ABD merkezli sağlıklı fast-food zinciri Salad And Go, derinleşen mali krizin ardından faaliyetlerini tamamen sonlandırma kararı aldı. Şirketin bağlı olduğu And Go Concepts, ABD İflas Mahkemesine Chapter 11 (iflas koruması) başvurusunda bulundu.

Mahkeme gözetiminde borç yapılandırması ve tasfiye imkanı sağlayan bu adımın ardından şirket; Arizona ve Nevada’da hizmet veren kalan 70 restoranının tamamını kalıcı olarak kapattığını duyurdu.

Son olarak müşterilerine hizmet sunan marka, resmi bilgilendirmeyle ABD’deki tüm ticari varlığını noktaladığını ilan etti. 2013 yılında Arizona’da uygun fiyatlı ve sağlıklı ürünleri araçtan servis (drive-thru) modeliyle sunma amacıyla kurulan zincir; Arizona, Nevada, Teksas ve Oklahoma’da hızla yayılarak restoran sayısını yüzün üzerine çıkarmıştı.

Ancak agresif büyüme stratejisinin beklenen satış rakamlarıyla desteklenememesi, şirketi kademeli bir kapanış sürecine sürükledi. Bölgesel pazarlardan aşamalı olarak çekilmek zorunda kalan şirket, son olarak temel faaliyet alanlarına odaklanmaya çalışsa da mali yükü taşıyamayarak havlu attı. Şubelerin tamamen kapatılmasıyla birlikte markanın 10 yılı aşkın süren pazarlama yolculuğu son bulmuş oldu.