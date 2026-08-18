FAT Brands'in bağlı olduğu İtalyan restoran zinciri Fazoli's, son dokuz ayda 50 şubesini kapatmak zorunda kaldı. Kasım 2025'te ülke genelinde 192 restoranı olan zincirin şube sayısı, 17 Ağustos itibarıyla 142'ye geriledi.

Bu küçülmenin temelinde restoran sektöründeki zorlu koşullardan çok, şirketin yıllarca sürdürdüğü borçla büyüme modeli yatıyor. FAT Brands, Fatburger, Johnny Rockets ve Round Table Pizza gibi markaları bünyesine katarak büyümesini satın almalarla gerçekleştirdi. Ancak bu strateji, şirketin toplam borcunun yaklaşık 1,5-1,58 milyar dolar seviyesine ulaşmasına neden oldu.

"İFLAS KORUMA BAŞVURUSUNDA BULUNDU"

Şirketin ocak ayında iflas koruma başvurusunda bulunmasının ardından düşük performans gösteren restoranların kapatılması hızlandı. Haziran ayında ise Fazoli's dahil 13 restoran markasını kapsayan varlıklar, şirketin eski tahvil sahiplerinin oluşturduğu FBG Bid Co. tarafından 595 milyon dolarlık kredi teklifiyle devralındı.

Fazoli's, yıllarca makarna, pizza ve fırın yemeklerini hızlı ve uygun fiyatlı sunmasıyla büyüdü. Ancak düşük fiyat üzerine kurulu bu model, maliyetlerin hızla yükseldiği dönemde kâr marjlarını korumayı imkansız hale getirdi.

Özellikle makarna, peynir ve yağ gibi İtalyan mutfağının temel girdilerindeki fiyat hareketleri restoranların maliyetlerini artırırken işçilik giderleri de yükseldi. Tüketicilerin bütçelerini kısmaya başlaması da restoranların fiyat artırarak maliyetleri müşterilere yansıtmasını zorlaştırdı.

Bu baskı yalnızca Fazoli's ile sınırlı değil. ABD restoran sektöründe işletmecilerin yüzde 90'ından fazlası gıda, işçilik, sigorta, enerji ve kart ücretlerini başlıca sorunları arasında gösterirken restoranların yüzde 42'si 2025'i kâr edemeden tamamladı.