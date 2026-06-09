San Juan'ın ulaşımı zor ve yüksek rakımlı bölgelerinde inşa edilecek kompleks, yalnızca konaklama alanlarından oluşmayacak. Yemekhaneler, ofisler, sosyal yaşam alanları ve çeşitli hizmet birimleriyle birlikte küçük bir yerleşim merkezini andıran yapı ortaya çıkacak. İlk etapta yaklaşık 2 bin 500 kişinin konaklayabileceği tesisin, çalışan değişimleriyle birlikte çok daha büyük bir nüfusa hizmet vermesi bekleniyor.

ÇİN'DEN GELİP DAĞLARDA BİRLEŞTİRİLECEK

Projede kullanılacak modüller Çin'de üretilecek ve bölgeye hazır parçalar halinde gönderilecek. Şirketler, zorlu coğrafi koşullar nedeniyle geleneksel inşaat yöntemleri yerine prefabrik sistemleri tercih ediyor. Böylece yatakhaneler, çalışma ofisleri ve ortak kullanım alanları çok daha kısa sürede kurulabilecek.

Uzmanlara göre bu yöntem, madencilik ve enerji sektöründe uzak bölgelerde yürütülen büyük ölçekli projelerde giderek daha fazla kullanılıyor. Modüllerin sahada bir araya getirilmesi, hem maliyetleri düşürüyor hem de operasyonların daha hızlı başlamasını sağlıyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜK BAKIR SAHALARINDAN BİRİ OLABİLİR

Vicuña maden projesi, Arjantin'in San Juan eyaleti ile Şili'nin Atacama bölgesi arasında uzanan Josemaría ve Filo del Sol yataklarını kapsıyor. Avustralyalı BHP ile Kanadalı Lundin Mining ortaklığında geliştirilen proje, bakırın yanı sıra altın ve gümüş rezervleriyle de dikkat çekiyor. Şirket verilerine göre Vicuña'nın uzun vadede dünyanın en büyük bakır, altın ve gümüş operasyonlarından biri haline gelmesi hedefleniyor.

Yaklaşık 18 milyar dolarlık toplam yatırım potansiyeline sahip olduğu belirtilen proje, Arjantin tarihindeki en büyük yabancı yatırımlardan biri olarak görülüyor. İlk üretimin 2030 yılında başlaması planlanırken, proje tamamlandığında ülkenin küresel bakır pazarındaki konumunu önemli ölçüde güçlendirebileceği değerlendiriliyor.