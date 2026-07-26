Araştırmayı yürüten Idaho Strategic Resources şirketi, sahadan alınan kaya örneklerinde özellikle itriyum, disprozyum, terbiyum, gadolinyum, erbiyum, iterbiyum ve holmiyum gibi ağır nadir toprak elementlerine rastlandığını açıkladı.

DÖRT FARKLI NOKTADA GÜÇLÜ İŞARETLER BULUNDU

Araştırma kapsamında Contact, Lucky Gem, Simer ve Frank Burch adı verilen dört farklı bölgede incelemeler yapıldı. Alınan örneklerde yüksek oranda ağır nadir toprak elementleri tespit edilirken, özellikle Lucky Gem sahasında elde edilen sonuçlar araştırmacıların dikkatini çekti. Daha önce aynı bölgede gerçekleştirilen sondaj ve hendek çalışmalarından elde edilen verilerin de yeni bulgularla büyük ölçüde örtüştüğü belirtildi.

Şirket yetkilileri, rezervdeki itriyumun büyük bölümünün ksenotim adlı mineral içinde bulunduğunu açıkladı. Ksenotim, itriyumun yanı sıra disprozyum ve terbiyum gibi ağır nadir toprak elementlerinin de önemli doğal kaynaklarından biri olarak kabul ediliyor.

YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRETİMİNDE KULLANILIYOR

Bu elementler; elektrikli araç motorlarında kullanılan güçlü mıknatısların üretiminden savaş uçakları, füze sistemleri, radarlar, rüzgar türbinleri, lazer cihazları, tıbbi ekipmanlar ve gelişmiş elektronik ürünlere kadar birçok alanda kullanılıyor. Bu nedenle ağır nadir toprak elementleri, günümüzde en stratejik ham maddeler arasında gösteriliyor.

Idaho Strategic Resources, bölgede yeni sondaj çalışmaları yaparak rezervin gerçek büyüklüğünü belirlemeyi hedefliyor. Yapılacak incelemelerin olumlu sonuç vermesi halinde Diamond Creek sahasının, ABD'nin kritik mineral tedarikinde önemli merkezlerden biri haline gelebileceği değerlendiriliyor.