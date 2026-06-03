Hindistan'ın Kaduthuruthy bölgesine bağlı Ethakkuzhi ve Kapikad mevkilerinde aylardır devam eden dev Afrika salyangozu istilası, bölge halkının hayatını adeta felç etti. Özellikle 2 mahallede yoğunlaşan istila nedeniyle vatandaşlar sokağa çıkmakta, hatta evlerinde yemek yemekte bile zorlanıyor. Yerel yönetimin ve ilgili bakanlıkların aylardır süren krize karşı sessiz kalması ise tepki çekiyor.

Evleri, kuyuları ve kanalizasyonları ele geçirdiler

Yüzlerce Afrika salyangozu yol kenarlarını, binaların duvarlarını, evlerin avlularını ve hatta içme suyu kuyularını istila etmiş durumda. Bölge sakinleri, her akşam evlerinde iki üç kova salyangoz toplayıp imha etmek zorunda kaldıklarını belirtiyor. Kanalizasyon hatlarında da hızla çoğalan salyangozları duvarlardan uzak tutmak için çaresiz kalan halk, kendi imkanlarıyla tuz kullanarak istilayı durdurmaya çalışıyor.

Tarım alanları yok oluyor, menenjit tehlikesi kapıda

İstila sadece günlük hayatı değil, bölge ekonomisini ve halk sağlığını da doğrudan tehdit ediyor. Dev salyangozlar, tarım arazilerindeki sebze, bitki ve mahsulleri tüketerek tarımsal üretime darbe vuruyor. Uzmanlar, Afrika salyangozlarının hızla çoğalmasının insan sağlığı açısından büyük bir kriz yaratabileceği, özellikle çocuklarda menenjit hastalığına yol açabileceği konusunda ciddi uyarılarda bulunuyor.

Yetkililere çağrı: "Bakır sülfat püskürtülsün"

Aylardır devam eden şikayetlere rağmen ne yerel yönetim (Panchayat), ne Tarım Dairesi ne de Sağlık Dairesi'nin henüz somut bir adım atmaması bölge halkını isyan noktasına getirdi. Mağdur vatandaşlar, Tarım Bakanlığı ve ilgili yetkilileri acilen göreve çağırıyor.

Salyangozların diğer bölgelere yayılmasını önlemek amacıyla, istila alanının yarım kilometre yarıçapındaki çevreye acilen bakır sülfat (turish) püskürtülmesi talep ediliyor. Zamanla yarışılan bölgede, yetkililerin nasıl bir önlem alacağı ise merak konusu.