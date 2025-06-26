Türkiye Varlık Fonu'na ait şirketler arasında yer alan Türksat'ın faaliyetlerini bölmek için hazırlanan yasa teklifinde son aşamaya gelindi.



Yapılacak kapsamlı değişiklikle birlikte Türksat, uzun süredir üzerinde çalışılan kablo ve yayın faaliyetlerini ayıracak. Şirketin yayın alanındaki yatırımlarını büyütmesi ve Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'un ardından Türkiye'nin dördüncü operatörü olması beklenirken, kablo operasyonlarının ise özelleştirileceği öne sürüldü.



İLK TALİP BELLİ OLDU



Halihazırda 5 milyon kablo abonesi bulunan Türksat'ın kablo operasyonlarının olası bir ihale sürecinde milyarlarca dolar karşılığında el değiştirmesi beklenirken, şirketin satış sürecine ilk talip Vodafone Türkiye oldu.



Bloomberg HT'de yayınlanan Gündem Teknoloji programına konuk olan Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, Türksat'ın olası satış sürecinde şartların şeffaf bir şekilde ortaya konması, rekabetin adil bir şekilde sağlanması halinde, Vodafone Türkiye olarak sürece dahil olmayı değerlendireceklerini söyledi.

Aksoy “Varlık Fonu’nda yer alan Türksat’ın kablo işi ve uydu işi var. Kablo işinin kablo şirketine ayrılması göndeme gelirse, şeffaf olarak şartlar olarak ortaya konursa tabii ki bunu değerlendiririz. Türksat, 5 milyon haneye kablo ulaştırıyor ve 5 milyonun 1 milyonu fiber, diğer 4 milyonun fibere dönüşümü olabiliyor. Dediğim gibi Türksatın satış süreci varsa ve olacak ise rekabetin adil şekilde sağlanıp doğru ortamın oluşturulması durumunda biz de sürece dahil olmayı değerlendiririz” açıklamasını yaptı.