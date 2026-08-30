Yaklaşık 250 metre uzunluğundaki Sichuan, helikopterlerin yanı sıra sabit kanatlı insansız hava araçlarını da kullanabilecek. Geminin testlerin tamamlanmasının ardından donanmaya teslim edilmesi bekleniyor.

DRONLARI ELEKTROMANYETİK SİSTEMLE FIRLATACAK

Sichuan'ı önceki Type 075 sınıfı gemilerden ayıran en önemli özellik, uçuş güvertesine yerleştirilen elektromanyetik mancınık sistemi. Bu teknoloji, büyük ve ağır insansız hava araçlarının kısa bir güverte üzerinden yüksek hızla havalandırılmasına imkan sağlıyor.

Böylece gemi, denizin ortasında hareket eden bir drone üssü gibi kullanılabilecek. Daha fazla yakıt, sensör ve mühimmat taşıyabilen büyük insansız hava araçlarının uzun menzilli görevler için Sichuan'dan kalkması hedefleniyor.

Gemide ayrıca görevden dönen sabit kanatlı hava araçlarının kısa mesafede durdurulmasını sağlayacak yakalama sistemi bulunuyor.

TYPE 075'TEN EN ÖNEMLİ FARKI BU

Type 076 Sichuan, yaklaşık 35-40 bin tonluk Type 075 sınıfının daha gelişmiş devamı olarak değerlendiriliyor. Ancak iki gemi arasındaki temel fark büyüklükten çok hava operasyonu kapasitesinde ortaya çıkıyor.

Type 075 ağırlıklı olarak helikopterler ve çıkarma operasyonları için geliştirilirken Sichuan, elektromanyetik mancınık sayesinde büyük sabit kanatlı dronları da operasyonlara dahil edebilecek.

Sichuan aynı zamanda asker, zırhlı araç, çıkarma araçları ve helikopter taşıyabilecek. Bu nedenle gemi yalnızca bir drone taşıyıcısı değil, hava ve çıkarma operasyonlarını aynı platformda birleştiren çok amaçlı bir savaş gemisi olarak öne çıkıyor.

GJ-21 İLE TESTLER DİKKAT ÇEKTİ

Sichuan ile birlikte kullanılması beklenen hava araçlarından biri de GJ-21 olarak adlandırılan hayalet savaş dronu. GJ-11'in deniz operasyonlarına uyarlanmış versiyonu olduğu değerlendirilen insansız hava aracı, yakın zamanda uçuş testleri sırasında görüntülendi.

Daha önce yayımlanan bilgisayar görüntülerinde GJ-21 benzeri bir insansız hava aracının Sichuan'ın güvertesindeki elektromanyetik mancınıktan fırlatıldığı senaryo gösterilmişti. Ancak bu görüntüler gerçek bir güverte kalkışına değil, planlanan operasyon biçimine aitti.

Sichuan'ın deniz testleri ile yeni savaş dronlarının uçuş denemelerinin aynı dönemde sürmesi, geminin insansız hava araçlarıyla birlikte kullanılmasına yönelik hazırlıkların ilerlediğini gösteriyor. Bir sonraki kritik aşamanın, bu sistemlerin denizde gerçek kalkış ve iniş testlerinden geçirilmesi olması bekleniyor.