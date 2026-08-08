İstanbul'da düşük değerli taşınmazları sahte ekspertiz raporlarıyla gerçekte olduğundan yüksek göstererek yabancı uyruklu kişilerin Türk vatandaşlığı kazanmasını sağladığı iddia edilen suç örgütüne yönelik soruşturmada 32 şüpheli cezaevine gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 80 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Savcılık ifadelerinin ardından 51 şüpheli tutuklanmaları, 29 şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, 32 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, 48 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

687 KİŞİ TESPİT EDİLDİ

Soruşturmanın, düşük bedelli gayrimenkullerin sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek değerli gösterilerek vatandaşlık mevzuatındaki şartların karşılanmış gibi gösterilmesi iddiası üzerine başlatıldığı belirtildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, daha önce yaptığı açıklamada soruşturma kapsamında yaklaşık 2,5 milyar liralık bir para girişinin ülkeye sağlanmadığının, bunun yerine gerçeğe aykırı para hareketleri oluşturulduğunun tespit edildiğini açıklamıştı.

Gürlek ayrıca yabancı uyruklu kişilerden menfaat temin edildiğini ve 687 kişinin bu yöntemle Türk vatandaşlığı kazandığının belirlendiğini duyurmuştu.

ŞİRKETLERE VE ÇOK SAYIDA MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 16 ilde operasyon düzenlenirken, daha önce verilen 90 gözaltı kararından 72 şüphelinin yakalandığı açıklanmıştı. Devam eden çalışmalar kapsamında 8 şüphelinin daha gözaltına alınmasıyla sayı 80'e ulaştı.

Operasyon kapsamında 7 şirkete el konularak kayyum atandığı, ayrıca 1045 gayrimenkul, Bodrum'da bir otel, 15 motorlu araç, bir yat ve 10 banka hesabı hakkında el koyma tedbiri uygulandığı bildirildi.

Öte yandan bu yöntemle Türk vatandaşlığı aldığı belirlenen yabancıların vatandaşlıklarının iptal edilmesine yönelik çalışmaların da sürdüğü kaydedildi.

Soruşturmanın, suç örgütünün faaliyetleri ve vatandaşlık işlemlerinin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla devam ettiği belirtildi.