Nepal'de sel felaketinde can kaybı 734 kişiyi buldu. Yerel basının Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Kurumu'na dayandırdığı habere göre, selden etkilenen bölgelerden toplam 734 cansız bedene ulaşıldı.

"YAKINLARINDAN HABER ALAMAYAN AİLELER"

Başkent Katmandu'daki Tribhuvan Üniversitesi Eğitim Hastanesi'ne gelen kayıp yakınları, duvarlara asılan fotoğraf ve kayıp ilanlarını inceleyerek yakınlarından haber almaya çalışıyor. Bazı aileler kurtarılanlar ve hayatını kaybedenlerin listelerini kontrol ederken, diğerleri yakınlarının fotoğrafını cep telefonlarından göstererek onları aramaya devam ediyor.

Aramalar sürerken, aralarında 589 yabancı uyruklu kişinin de olduğu 2 bin 498 kişiden halen haber alınamıyor.

Yetkililer, Bhotekoshi Nehri'nde su seviyesinin yükselmesi üzerine yeni sellerin meydana gelebileceği uyarısında bulundu. Selden etkilenen bölgedeki yaşanlardan yüksek teyakkuzda olmaları istendi.

"BUZUL ÇÖKMESİ" UYARISI

Uluslararası Dağlık Kalkınma Merkezi'nde görevli uzmanlar, selin dağlık alandan kopan buzul parçalarının tetiklediği çığ nedeniyle yaşanmış olabileceğini belirtmişti. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi de sel öncesi yaşanan 5,2 büyüklüğündeki sismik hareketin kaynağının buzul çökmesi olduğunu ifade etmişti.

Nepal'in Rasuwa bölgesinde 26 Ağustos'ta yaşanan selde onlarca köprü yıkılmış, yollar hasar görmüş ve arama kurtarma için helikopterler sevk edilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, X platformundan yaptığı paylaşımda Nepal'e 10 bin haneye acıl gıda yardımı dahil 3,6 milyon dolardan fazla insani yardım sağlayacağını duyurdu.

Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde de sel nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.