İngiltere'nin Bath şehri merkezli olan ve Avrupa genelinde grup seyahatleri, bekarlığa veda partileri, spor ile kültür turları düzenleyen Groupia Ltd., resmi olarak iflas ettiğini duyurdu. 2002 yılından bu yana yaklaşık 750 bin kişiye hizmet veren şirket, 16 Haziran itibarıyla faaliyetlerini durdurarak iflas başvurusunda bulundu.

Şirket; GoHen, StagWeb, Groupia Golf, Groupia School Trips ve Company Away Days markaları altında da hizmet sunuyordu. Yapılan resmi açıklamada, şirketin yönetimi için S&W Partners LLP şirketinden Nigel Fox ve Christopher Marsden’ın ortak yönetici olarak atandığı bildirildi.

31 AĞUSTOS ÖNCESİ VE SONRASI REZERVASYONLAR İÇİN SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Şirketin iflas koruma programı ABTOT (Birleşik Krallık Seyahat Acenteleri Güvence Birliği) ile yaptığı koordinasyon neticesinde, seyahat tarihine göre iki farklı senaryo uygulanacak:

31 Ağustos ve öncesinde rezervasyonu olanlar: Bu seyahatlerin planlandığı şekilde gerçekleşmesi öngörülüyor. Müşteriler mevcut VIP rezervasyon sistemi üzerinden işlemlerini takip edebilecek.

1 Eylül ve sonrasında rezervasyonu olanlar: Bu tarihten sonraki tüm etkinlik ve tatiller resmi olarak iptal edildi. Müşterilerin seyahat etmesi mümkün olmayacak ve geri ödeme süreci başlatılacak.

GERİ ÖDEMELER NASIL ALINACAK?

Daily Express'te yer alan habere göre, şirket tarafından yapılan açıklamada, yeni rezervasyon alımlarının tamamen durdurulduğu ve mağdur olan müşterilerin ücret iadesi talep edebileceği belirtildi. Geri ödeme yöntemleri ise şu şekilde planlandı:

Kredi veya Banka Kartı ile Ödeme Yapanlar: Müşteriler, ödeme yaptıkları banka veya kart sağlayıcıları ile iletişime geçerek harcama itirazı (chargeback) yöntemiyle paralarını geri alabilecekler. Şirket, bankalara sunulmak üzere örnek başvuru mektubu şablonları yayınladı.

Diğer Yöntemlerle Ödeme Yapanlar: Kart dışındaki ödeme yöntemlerini kullanan kişilerin, ABTOT adına süreci yürüten Gallagher Bassett firmasına internet üzerinden resmi talepte bulunması gerekiyor. Bu işlem için rezervasyon onayı ve ödeme kanıtlarının sunulması zorunlu tutuluyor.

Yönetim, iptal edilen organizasyonlara ait geri ödeme taleplerinin incelenmesi ve sonuçlandırılmasının 6 haftaya kadar sürebileceğini bildirdi.