Uydu ölçümleri, sıcak suyun Güney Amerika kıyılarına doğru ilerlediğini ve deniz seviyesinde belirgin yükselmelere neden olduğunu ortaya koydu. Bilim insanları, okyanus yüzeyindeki bu değişimin yalnızca bölgesel değil, dünya genelindeki yağış ve sıcaklık düzenini etkileyebilecek önemli bir uyarı olduğunu belirtiyor.

SICAK SU DALGALARI EL NİNO'YU BESLİYOR

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA), 11 Haziran'da El Nino koşullarının resmen başladığını duyurdu. Ancak Sentinel-6 uydusunun sağladığı veriler, olayın yalnızca yüzey sıcaklıklarıyla sınırlı olmadığını, okyanusun derin katmanlarında da büyük miktarda sıcak suyun doğuya taşındığını gösteriyor.

Araştırmacılar, 'Kelvin dalgası' olarak bilinen bu sıcak su kütlelerinin batı Pasifik'ten doğuya doğru ilerlediğini ve Peru, Ekvador ile Kolombiya açıklarında soğuk suyun yüzeye çıkmasını engellediğini belirtiyor. Mayıs ayı ortasında Peru açıklarında deniz seviyesi uzun yıllar ortalamasının yaklaşık 15 santimetre üzerine çıktı. Bu yükselme, okyanus altındaki sıcaklığın hızla arttığının en önemli göstergeleri arasında yer alıyor.

HAVA OLAYLARINI DÜNYA GENELİNDE ETKİLEYEBİLİR

NASA'nın Jet Propulsion Laboratory ekibi, 2026'daki El Nino'nun başlangıcının 1997 ve 2015'te görülen çok güçlü olaylara göre biraz daha geç olduğunu ancak son haftalarda hızla güç kazandığını ifade ediyor. Uzmanlar, sürecin bu şekilde devam etmesi halinde yılın ilerleyen dönemlerinde etkilerin daha belirgin hissedilebileceğini değerlendiriyor.

El Nino; bazı bölgelerde aşırı yağış ve sel riskini artırırken, bazı bölgelerde ise kuraklık, sıcak hava dalgaları ve orman yangınlarının görülme ihtimalini yükseltiyor. Bilim insanları, Pasifik'te gözlenen sıcak su hareketlerinin önümüzdeki aylarda küresel hava sistemlerini şekillendirecek en önemli göstergelerden biri olacağını vurguluyor.