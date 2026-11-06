Putin imzasıyla alınan kararla birlikte, Rusya sigara pazarının yaklaşık yüzde 40'ını elinde bulunduran şirketin St. Petersburg, Rostov-na-Donu, Lipetsk ve Leningrad bölgelerindeki dört fabrikası ile yaklaşık 4 bin çalışanını kapsayan operasyonları, devletle bağlantılı AO Promyshlennye Aktivy adlı holdingin yönetimine devredildi.

Ülkenin en büyük sigara üreticisi konumundaki Cenevre merkezli JTI; Winston, Camel, LD ve Sobranie gibi küresel markaların yanı sıra Pyotr I ve Donskoy Tabak gibi yerel ürünleri de bünyesinde barındırıyor.

UKRAYNA SAVAŞI SONRASI DURAKLAMAYA GİRMİŞTİ

Rusya pazarına 1999 yılında giren ve 2018'de Donskoy Tabak'ı satın alan şirket, 20 yılı aşkın süreçte ülkeye toplam 4,6 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdi. 2022'de Ukrayna'da başlayan savaşın ardından pazardan tamamen çekilmeyen tütün devi, yalnızca yeni yatırımlarını ve pazarlama faaliyetlerini dondurma kararı almıştı.

TOKYO VE MOSKOVA ARASINDA İPLER GERİLİYOR

Söz konusu hamle, Moskova ile Tokyo hattında casusluk iddiaları ve Kuril Adaları uyuşmazlığı nedeniyle tırmanan diplomatik gerilimin hemen ardından geldi. Rusya, geçtiğimiz ay Japon gazeteci Yuki Imai'yi casusluk suçlamasıyla gözaltına alırken, Japonya ise Ukrayna savaşı gerekçesiyle Batılı ülkelerin Moskova'ya yönelik yaptırımlarına dahil olmuştu.

JTI, uygulanan bu dış yönetim kararnamesiyle birlikte Nestlé, Auchan, Leroy Merlin ve Metro gibi varlıkları fiilen Rus devletinin denetimine geçen yabancı şirketler zincirine eklendi.