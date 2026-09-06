Rusya, Tataristan’da yer alan ve "Geran" (Sardunya) tipi saldırı insansız hava araçlarının üretildiği en büyük tesisi bünyesinde barındıran Alabuga Politeknik merkezini hızla genişletiyor.

BILD’in uydu görüntülerine dayandırdığı habere göre; yeni üretim alanları, depolar ve ulaşım hatlarıyla birlikte tesisin büyüklüğü 1.000 hektarın üzerine çıktı. Moskova’nın Ukrayna’daki hedeflere yönelik saldırılarda yoğun olarak kullandığı bu dronların üretiminde reşit olmayan çocukların da çalıştırıldığı belirtiliyor.

Üretim hacmindeki devasa artış uluslararası analiz kuruluşlarının raporlarına da yansıyor. ABD Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi (CSIS), Rusya'nın aylık dron üretimini 5.500'ün üzerinde tahmin ederken, Ukrayna askeri istihbarat kaynakları bu rakamın Geran dronlarının farklı modifikasyonlarıyla birlikte ayda 11.000 adede kadar çıkarılmasının hedeflendiğini aktarıyor.

Söz konusu tesisin stratejik öneminin artması üzerine Rus yetkililer, bölgedeki güvenlik önlemlerini üst seviyeye çıkardı. Bilim ve Uluslararası Güvenlik Enstitüsü (ISIS) tarafından incelenen uydu fotoğrafları, ana üretim alanlarının etrafına Ukrayna dronlarının olası saldırılarını engellemek amacıyla iki sıra kule inşa edildiğini ve bu kulelerin arasına metal ağlar gerildiğini gösteriyor.

Ayrıca tesis çevresine çok sayıda hava savunma mevzii konuşlandırılarak olası hasar risklerinin en aza indirilmesi amaçlanıyor.