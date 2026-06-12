Teknoloji devi Microsoft, oyun dünyasındaki varlığını yeniden şekillendirecek radikal bir yapılanma sürecine giriyor. Şirket yönetimi, Xbox departmanı genelinde 1.000'den fazla çalışanı işten çıkarmaya ve bünyesindeki bazı oyun stüdyolarının faaliyetlerine son vermeye hazırlanıyor.

Sektörde geniş yankı uyandıran bu kararlar, Xbox'ın son yıllarda karşı karşıya kaldığı finansal daralmaya karşı geliştirilen yeni stratejik adımların ilk sinyali olarak değerlendiriliyor.

Xbox’ın dümenindeki yeni CEO Asha Sharma ve Matt Booty, personele gönderdikleri bilgilendirme mesajında, önümüzdeki 100 gün içinde departman genelinde köklü bir değişim sürecinin başlatılacağını resmen duyurdu.

Ortak açıklamada, gerçekleştirilecek yapısal değişikliklerin şirketin oyun pazarındaki geleceğini ve rekabet gücünü korumak adına kaçınılmaz bir zorunluluk olduğu vurgulandı.

YATIRIMLARA RAĞMEN GERİLEME YAŞANDI

Yönetim tarafından paylaşılan mali veriler, Microsoft'u bu sert önlemleri almaya iten tabloyu net bir şekilde ortaya koyuyor. Edinilen bilgilere göre, Activision Blizzard King satın alımı dışarıda tutulduğunda, Microsoft son beş yılda içerik geliştirme, platform teknolojileri ve donanım üretimi için 20 milyar doları aşan devasa bir bütçe ayırdı.

Ancak bu yatırımlara rağmen yıllık gelirlerde yaklaşık yarım milyar dolarlık bir gerileme kaydedildi. Mevcut iş modelinin sürdürülebilir olmadığını belirten yönetim, operasyonel maliyetleri düşürmek için düğmeye bastı.

Mali Tablo Sürdürülebilir Değil: Microsoft, 20 milyar dolarlık devasa yatırıma rağmen elde edilen negatif gelir tablosunu düzeltmek için sert kararlar alıyor.

İŞTEN ÇIKARMALAR YETMEYECEK

Küçülme operasyonunun yalnızca işten çıkarmalarla sınırlı kalmayacağı, bazı oyun stüdyolarının kapatılmasını da kapsayacağı bildirildi. Microsoft bu hamleyle, beklentileri karşılayamayan ve verimsiz olarak değerlendirilen projeleri durdurarak kaynaklarını daha yüksek kârlılık potansiyeli taşıyan alanlara kaydırmayı hedefliyor.

Sektör analistleri, stüdyo kapatma kararlarının oyun portföyünü daraltmaktan ziyade, daha odaklı ve kârlı bir strateji izleme çabası olduğunu ifade ediyor. Donanım ve yazılım tarafında gidilen bu konsolidasyon, Xbox ekosistemini yeniden yapılandırmayı amaçlıyor.