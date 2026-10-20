Küresel otomotiv devinde kartlar yeniden dağıtılıyor! Son dönemde elektrikli araçlara geçiş sancıları, artan üretim maliyetleri ve çetin rekabetle boğuşan otomotiv devi Volkswagen, devasa bir mali küçülme paketiyle gündeme bomba gibi düştü. Şirket yönetiminin, dünya genelinde tam 660 bin çalışanını doğrudan etkileyecek radikal bir tasarruf planını devreye sokmak için kolları sıvadı. Sızdırılan şirket içi belgelere göre dev üretici, 2030 yılına kadar maaşlara zam yapmamayı planlıyor.

MAAŞLARA 2030 YILINA KADAR ZAM YAPILMAYACAK

Dev otomotiv şirketi, Alman Süddeutsche Zeitung gazetesinin haberine göre işçilik maliyetlerini ciddi oranda düşürmek istiyor. Ekim ayı itibarıyla yürürlüğe girmesi beklenen bu küresel talimat kapsamında, maaşların en az 2030 yılına kadar 2026 seviyelerinde sabit tutulacak. Bu hamle sadece ana markayı değil, grubun çatısı altındaki diğer şirketleri ve küresel ölçekteki 660 bin personeli (sadece Almanya'da 275 bin çalışan bulunuyor) kapsıyor.

660 BİN ÇALIŞAN KARA KARA DÜŞÜNÜYOR

Maaşlara zam yapmama kararı kağıt üzerinde net ücretin düşmesi anlamına gelmese de, yüksek enflasyon ortamında çalışanların satın alma gücüne ağır bir darbe vuracak. Metal sektörünün güçlü sendikası IG Metall, enflasyonun bu hızla devam etmesi halinde çalışanların reel gelirinde yüzde 10 veya daha fazla kayıp yaşanacağını öngörüyor.

Üstelik kesintiler sadece temel maaşla da sınırlı kalmayacak. Tagesschau'nun aktardığına göre, dördüncü çeyrekten itibaren devreye girmesi beklenen taslak; ikramiyeler, değişken ücretler, performans primleri ve yan haklarda da belirgin kısıntılar öngörüyor.

SENDİKA AYAĞA KALKTI

Şirket yönetiminin bu sert hamlesi, işçi temsilcileri ve sendikalar tarafında büyük bir infial yarattı. İşyeri konseyi planı "gerçek dışı ve saçma" olarak nitelendirirken, IG Metall cephesi ücretlerin yönetim kurulu talimatlarıyla değil, toplu iş sözleşmesi masasında belirleneceğinin altını çizdi. Sendika, mevcut enflasyonist ortamda dondurma kararı yerine yüzde 5 zam talebinde ısrarcı.

YÖNETİM SESSİZLİĞİNİ BOZDU

CEO Oliver Blume liderliğinde yürütülen devasa yeniden yapılanma süreci, şirket yönetimi ile çalışanlar arasındaki ipleri kopma noktasına getirdi. Haberlerin basına sızmasının ardından açıklama yapan bir Volkswagen sözcüsü, iddiaları "spekülasyon" olarak nitelendirmekle yetindi. Ancak yetkili, işçilik maliyetlerini azaltmaya yönelik somut önerilerin bu hafta yapılacak kritik müzakere turunda masaya yatırılacağını doğrulamaktan kaçınmadı.