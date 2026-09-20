Alman otomotiv devi Volkswagen'in kapsamlı yeniden yapılanma planının lüks spor otomobil markası Porsche'yi de ciddi şekilde etkilemesi bekleniyor. Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt'ın haberine göre, Porsche'de mevcut tasarruf önlemlerine ek olarak yaklaşık 4 bin 100 çalışanın daha işten çıkarılması gündemde.

Volkswagen Grubu, otomotiv sektöründe yaşanan dönüşüm ve artan maliyet baskısı nedeniyle tarihinin en kapsamlı yeniden yapılanma süreçlerinden birine hazırlanıyor.

Handelsblatt'ın ulaştığı belgelere göre, Volkswagen denetim kurulunun kısa süre önce üzerinde anlaşmaya vardığı dönüşüm planında Porsche için de dikkat çeken istihdam kesintileri bulunuyor.

700 MİLYON EUROLUK AÇIK İÇİN YENİ PLAN

Haberde, Porsche'deki yaklaşık 700 milyon euroluk genel gider açığının kapatılması amacıyla yeni tasarruf önlemlerinin masaya yatırıldığı belirtildi.

Bu kapsamda Porsche bünyesinde yaklaşık 4 bin 100 çalışanın daha işten çıkarılmasının önerildiği aktarıldı.

DAHA ÖNCE DE BİNLERCE KİŞİ İÇİN KARAR ALINMIŞTI

Yeni plan, Porsche'de daha önce kararlaştırılan istihdam azaltımlarının üzerine geliyor.

Şirket yönetimi ile işçi temsilcileri, daha önce belirlenen 4 bin kişilik işten çıkarmaya ilave olarak 5 bin kişilik bir istihdam azaltımı konusunda da anlaşmaya varmıştı.

HER 5 ÇALIŞANDAN BİRİNİ ETKİLEYEBİLİR

Yeni kesintilerin de hayata geçirilmesi halinde Stuttgart merkezli Porsche'deki küçülmenin boyutu önemli ölçüde artacak.

Handelsblatt'ın aktardığına göre, 911 modeliyle tanınan üreticide 2035 yılına kadar planlanan toplam istihdam azaltımı, şirket çalışanlarının yaklaşık beşte birine karşılık gelecek.