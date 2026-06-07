Yapay zeka ve bulut bilişim teknolojilerinin hızla yayılmasıyla birlikte devasa bir enerji açığıyla karşı karşıya kalan Google, veri merkezlerini beslemek için ezber bozan bir yönteme başvuruyor.

Teknoloji devi, şebeke yönetim firması Voltus ile üç yıllık stratejik bir ortaklık imzalayarak, yeni enerji santralleri inşa etmek yerine binlerce hanenin evindeki elektrik kapasitesini kullanmayı hedefliyor.

Söz konusu iş birliği kapsamında Voltus, akıllı termostatlar ve ev tipi küçük batarya üniteleri gibi dijital cihazları özel bir yazılım platformu üzerinden birbirine bağlayarak "sanal bir enerji ağı" oluşturacak.

PJM şebekesi üzerinden her yıl 100 megavata kadar dağıtık enerji kaynağını bir araya getirmeyi hedefleyen bu sistem, bölgesel elektrik talebinin kritik seviyelere ulaştığı anlarda otomatik olarak devreye girecek.

Sistem aktif olduğunda, bazı akıllı cihazlar bataryalarındaki fazla enerjiyi şebekeye geri basarken, bazıları ise klima veya ısıtıcı kullanımını kısa süreliğine hafifçe azaltacak.

Google İleri Enerji Küresel Başkanı Michael Terrell, bu operasyonun sadece birkaç dakika süreceğini ve ev sahiplerinin bu küçük ayarlamaları fark etmeyeceğini belirterek, çözümün daha esnek ve güvenilir bir enerji altyapısı kurmaya yardım edeceğini vurguladı.

UZMANLAR RİSKLERE DİKKAT ÇEKİYOR

Enerji uzmanları ise gönüllü hane katılımına dayanan bu modelin bazı yapısal riskler ve belirsizlikler barındırdığına dikkat çekiyor. Ev sahiplerinin herhangi bir bildirim yapmadan cihazlarını ağdan ayırması veya ayarları manuel olarak değiştirmesi, enerji akışının sürekliliğini tehlikeye atabiliyor.

Ayrıca Voltus tarafından sağlanacak 100 megavatlık kapasite, Google’ın küresel veri merkezi ağının muazzam tüketimi yanında oldukça küçük bir payı temsil ediyor. Bu nedenle dağıtık enerji modelini bir yan destek olarak konumlandıran teknoloji devi, kesintisiz güç sağlamak adına geleneksel yatırımlardan vazgeçmiyor.

Şirketin ajandasında yer alan ve bu sanal sistemin on katı kadar enerji üretme potansiyeline sahip olan küçük nükleer reaktör projeleri, Google'ın ana enerji stratejisinin merkezinde kalmaya devam ediyor.