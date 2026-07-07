Fransız lüks moda devi Louis Vuitton, ikonik "dört yapraklı çiçek" monogramını taklit ettiği gerekçesiyle Çinli popüler çay zinciri Molly Tea’ye açtığı davayı kazandı. Çin mahkemesi, yerel markayı rekor bir tazminata mahkûm ederken, dijital alanda da eşi benzeri görülmemiş bir "özür" cezası verdi.

Küresel lüks tüketimin öncü markası Louis Vuitton (LV), fikri mülkiyet haklarını korumak adına başlattığı hukuk mücadelesinden zaferle ayrıldı. Çin’in Jiangsu eyaletindeki Suzhou Orta Halk Mahkemesi, Shenzhen merkezli dev çay zinciri Molly Tea’nin, Fransız markasına ait dünyaca ünlü çiçek motifini yasa dışı şekilde kopyaladığına hükmetti.

Haziran ayının son günlerinde açıklanan bağlayıcı kararla birlikte, taklit logonun Molly Tea ve tüm franchise şubeleri tarafından ticari faaliyetlerde kullanılması kalıcı olarak yasaklandı.

6 KEZ ÖZÜR DİLEYECEKLER

Mahkeme, telif ihlali nedeniyle Molly Tea'yi ağır bir cezaya çarptırdı. Şirketin, 10 milyon yuan ekonomik tazminat ve 300 bin yuan yasal giderler olmak üzere toplam 10,3 milyon yuan (yaklaşık 1,5 milyon dolar) ödemesine karar verildi.

Maddi yaptırımların yanı sıra, çay zincirine dijital alanda da ağır bir ceza kesildi. Molly Tea; Weibo, WeChat, RedNote (Xiaohongshu) ve Douyin başta olmak üzere Çin'in en büyük 6 sosyal medya platformunda ve resmi web sitesinde kamuoyuna yönelik kurumsal bir özür metni yayımlamak zorunda bırakıldı. Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi'nin kayıtları da şirketin daha önce yaptığı çiçek motifli marka başvurularının reddedildiğini, sadece "Molly Tea" isminin tescil edilebildiğini ortaya koydu.

ÇİNLİLER İSYAN ETTİ

Mahkemenin yerel üretici aleyhine verdiği bu karar, Çin’in popüler mikroblog sitesi Weibo’da adeta bir dijital savaşa dönüştü. Olayla ilgili açılan etiketler kısa sürede 400 milyon izlenme barajını aşarken, on binlerce Çinli kullanıcı yerel markaya destek verdi.

Pek çok kullanıcı, Louis Vuitton’un tescillediği geometrik desenlerin aslında asırlardır geleneksel Çin mimarisinde ve tekstilinde yer alan kadim motifler olduğunu savundu. Platformda binlerce beğeni toplayan bir yorumda şu ifadelere yer verildi:

"Bu kadarı gerçekten fazla! Bahsi geçen tasarım zaten bizim bin yıllık öz kültürümüzün bir parçası. Tek sorun, atalarımızın zamanında modern dünyaya uygun bir patent başvurusu yapmamış olması. Batılı markalar bizim kültürümüzü sahiplenip, üstüne bir de bizi ticari olarak suçluyorlar."

Küresel iş dünyasında büyük ses getiren bu karar, Çin mahkemelerinin yabancı markaların fikri mülkiyet haklarını koruma konusundaki yeni tutumunu göstermesi açısından tarihi bir emsal olarak değerlendiriliyor.