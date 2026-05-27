Hızla değişen teknoloji birçok şirketteki ekiplerin değişimine yol açarken binlerce çalışan işten çıkarılma riskiyle karşı karşıya bir hayat sürüyor. Bazı şirketlerdeki ise özellikle yapay zeka odaklı birimler yoğun kar sağlayan çalışmalar yaparak kurumlara para akmasına önayak oluyor.

Samsung çalışanları son dönemlerde şirketin elde ettiği yüksek kardan pay almak için harekete geçti. Sendikaların gözetiminde yapılan oylamalar sonrasında prim anlaşması onaylandı.

78 BİN ÇALIŞANIN BANKA HESABINA PARA AKACAK

Samsung'un 78 bin çalışanı şirketin karının yüzde 10,5'ini paylaşacak. Prim havuzunun yüzde 40'ı çalışanlara eşit olarak pay edilecek ancak geriye kalan tutar bölümlerin performansına göre dağıtılacak.

Özellikle bellek çipi bölümünde çalışanlar rekor primler alacak. Birim çalışanlarına kişi başı yaklaşın 600 milyon won ödenmesi beklenirken bu tutar Türk Lirasıyla 18 milyon lirayı aşan bir miktara denk geliyor.

BAZI ÇALIŞANLAR PRİMDEN FAYDALANAMAYACAK

Dev bir çalışma ağına sahip olan Samsung'da doğrudan şirket çalışanı sayılmayan ve taşeron hizmen veren elemanlar primlerden faylanamayacak. Güney Kore'nin çalışma düzeninde çok tartışılan bir uygulama olan taşeron ve kadrolu işçilerin gelir farkı ise yine gündemde kendine yer buldu.

DİĞER ŞİRKETLER DE HAREKTE GEÇTİ

Samsung’daki bu örneğin Güney Kore’deki diğer şirketlerde benzer talepleri teşvik edebileceği konuşulurken bazı şirketlerde çalışanlar harekete geçerek prim talebinde bulundu, Kakao, LG Uplus ve Samsung Biologics çalışanları prim talep ederken şirketler ödemeler konusunda strateji geliştirmek üzere akın etti.