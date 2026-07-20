Yapay zeka teknolojilerine yönelik küresel talebin artması, çip sektöründeki devlerin gelirlerini rekor seviyeye taşırken çalışanlara yönelik ödüllendirme adımlarını da hızlandırdı. Dünyanın önde gelen Hollandalı çip ekipmanı üreticisi ASML Holding, yapay zeka kaynaklı güçlü büyüme ve rekor satışların ardından dünya genelindeki personeline tek seferlik 20 bin euro (yaklaşık 1 milyon 80 bin TL) değerinde değerinde hisse ödülü vereceğini duyurdu.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak tarihi itibarıyla çalışanlara tahsis edilecek olan hisseler, belirli istihdam şartlarının sağlanması durumunda 2030 yılının başında tamamen hak edilmiş olacak.

PRİM REKABETİ KIZIŞIYOR

Merkezi Hollanda'nın Veldhoven kentinde bulunan ve gelişmiş yarı iletken üretiminde kritik öneme sahip ileri teknoloji litografi makinelerinin dünyadaki tek üreticisi konumunda olan ASML'nin bu hamlesi, sektördeki genel eğilimi yansıtıyor. Yapay zeka altyapı yatırımlarının küresel ölçekte hız kazanmasıyla birlikte, çip üreticileri elde ettikleri yüksek kazançları çalışanlarıyla paylaşmaları yönünde ciddi bir baskıyla karşı karşıya kalıyor.

Daha önce ASML’nin en büyük müşterileri arasında yer alan Güney Koreli teknoloji devleri Samsung Electronics ve SK Hynix de çalışanlarına ek prim ödemeleri yapmıştı. Tayvanlı yarı iletken üreticisi TSMC ise geçtiğimiz mayıs ayında çalışanlarına yönelik kâr paylaşımı ödemelerini bu yıl ortalama yüzde 30'un üzerinde artırma kararı aldığını açıklamıştı.