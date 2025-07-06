ChatGPT gibi büyük dil modelleri, performanslarını artırabilmek için çok büyük miktarda eğitim verisine ihtiyaç duyuyor ve bu nedenle sistemlerini eğitmek adına farklı internet sitelerine erişerek içerik toplayan tarayıcılar kullanıyor. Cloudflare’ın yeni adımıyla bu otomatik sistemlerin artık “izin veya ücret olmadan” sayfalara erişmesi mümkün olmayacak.

SİTE SAHİPLERİNE ÖDEME YAPACAKLAR

Buna göre, internet sitelerinin yayıncıları, yapay zeka tarayıcılarına erişim izni verebilecek ve Cloudflare, yapay zeka şirketlerinin ödeme yaparak veri taramasına imkan tanıyacak “taramaya göre ödeme” sistemi getireceğini belirtti.

Yapay zeka sistemlerinin çevrimiçi yazıları kullanarak eğitilmesi, yapay zeka çağının en tartışmalı konularından biri haline gelmiş durumda. Birçok yayıncı, içeriklerinin izinsiz olarak yapay zeka şirketleri tarafından kullanıldığını öne sürerek hukuki süreç başlatmıştı.

Bu tartışmalar 2023 yılında artarken Cloudflare, internet sitelerinin sayfalarına özel bir etiket ekleyerek yapay zeka tarayıcılarından erişim istememesine imkan tanıyacağını duyurmuş ancak bu yöntem uygulanabilir olmamıştı. Ardından, yapay zeka botlarını tespit edebilen bir teknoloji geliştirerek sitelerin bu botları otomatik engellemesini sağlamıştı. Artık bu araç varsayılan olarak aktif hale gelecek.

Cloudflare CEO’su Matthew Prince, New York Times’a yaptığı açıklamada “Cloudflare internetin kurallarını tamamen değiştiriyor” dedi ve yapay zeka firmalarının internetten veri toplamasını engellemek amacıyla yapay zeka tarayıcılarını doğrudan engelleyeceğini duyurdu. Prince, bu adımın, yapay zeka şirketlerinin interneti kazıyarak içeriğe ücretsiz erişmesinin, insanların yeni yazı ve içerik üretme motivasyonunu düşürdüğü endişesinden kaynaklandığını belirtti.