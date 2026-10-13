Ülke genelinde yıllardır kullanılan bakır telefon kablolarının yerini fiber optik bağlantılar alırken, eski hatlarda bulunan değerli metalin yeniden ekonomiye kazandırılması planlanıyor.

YER ALTINDAKİ KABLOLAR GERİ DÖNÜŞTÜRÜLECEK

İngiliz telekomünikasyon şirketi BT'nin altyapı dönüşümü, yalnızca internet ve telefon hizmetlerinin yenilenmesiyle sınırlı kalmayacak. Kullanım dışı kalan bakır kablolar da geri dönüşüm yoluyla değerlendirilecek.

Eski telefon şebekelerinde geniş ölçekte kullanılan bakır, elektrik iletkenliği ve dayanıklılığı nedeniyle sanayide önemli bir yere sahip. Fiber optik sistemlere geçilmesiyle birlikte bu kabloların önemli bir bölümü artık eski işlevini kaybediyor.

Şirketin hedefi, uygun koşullarda sökülebilen kablolardaki bakırı geri kazanarak yeniden kullanılabilir ham maddeye dönüştürmek. Böylece yeni bakır üretimi için madencilik faaliyetlerine duyulan ihtiyacın azaltılmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.

200 BİN TONLUK BÜYÜK KAYNAK

Geri kazanılması öngörülen yaklaşık 200 bin ton bakır, eski telekomünikasyon altyapısının ne kadar büyük bir ham madde kaynağı barındırdığını ortaya koyuyor.

Bakır; elektrik kablolarından enerji sistemlerine, elektronik cihazlardan sanayi ekipmanlarına kadar pek çok alanda kullanılıyor. Bu nedenle eski telefon hatlarından çıkarılacak metalin yeniden değerlendirilmesi hem ekonomik hem de çevresel açıdan önem taşıyor.

İngiltere'deki dönüşüm, yıllarca iletişim hizmeti sağlayan kabloların kullanım ömrü sona erdikten sonra da değerini koruyabileceğini gösteriyor. Fiber optik altyapının yaygınlaşmasıyla eski telefon hatları, bu kez ham madde kaynağı olarak ekonomiye kazandırılacak.