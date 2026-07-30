Microsoft'un oyun konsolu işindeki zorlu günler sürüyor. Şirketin, sattığı her Xbox Series X ve Series S üzerinden yaklaşık 150 dolar zarar ettiği ortaya çıktı.

Jez Corden'in paylaştığı bilgilere göre; bellek ve RAM maliyetlerindeki kesintisiz artış, konsol fiyatlarına yapılan düzenlemelere rağmen Microsoft'u kârlılık hedefinden uzaklaştırıyor.

BİN DOLARIN ALTINA DÜŞMEYECEK

Microsoft, kod adı Project Helix olan yeni nesil Xbox konsolu üzerinde çalışmalarını hızlandırdı. Sektör kaynakları, cihazın satış fiyatının 1.000 doların altına düşmeyeceğini tahmin ediyor. Project Helix'in 2027 yılının sonu veya 2028'in başında raflarda yer alması bekleniyor.



KORKUNÇ BİR FİYAT ARTIŞI

Xbox CEO'su Asha Sharma ile Matt Booty, geçen ay yaptıkları ortak açıklamada tedarik zincirindeki ciddi sıkıntılara dikkat çekmişti. Sharma, depolama bileşenleri için ödenen fiyatların geçen sonbahara kıyasla iki katına çıktığını ve artışın sürdüğünü belirtti.

Sharma, 2027 tatil dönemi için planlama yaparken bileşen fiyatlarının iki yıl öncesine göre beş katından fazla artmasını beklediklerini ifade etti. Şirket yönetimi, son yıllardaki stratejik tercihler nedeniyle rakiplerine kıyasla bu krizden daha fazla etkilendiklerini kabul ediyor.

Yaşanan tedarik sorunları, Microsoft'un oyuncuların talep ettiği miktarda konsol üretememesine yol açıyor. Sektör genelindeki bileşen krizi, Xbox'ın üretim kapasitesini doğrudan kısıtlayan en önemli unsur olarak öne çıkıyor.