ABD'nin önde gelen savunma tedarikçilerinden Noble Supply & Logistics LLC, finansal kriz nedeniyle Delaware Bölgesi ABD İflas Mahkemesi'ne gönüllü iflas başvurusunda bulundu. Şirket, 100 milyon ile 500 milyon dolar arasında varlığının, 500 milyon ile 1 milyar dolar arasında ise borcunun bulunduğunu mahkemeye bildirdi.

"400 MİLYON DOLARLIK SİPARİŞ İPTAL EDİLDİ"

Şirketin mali durumunun bozulmasında Savunma Lojistik Ajansı'nın (DLA) aldığı kararlar belirleyici oldu. DLA, Aralık 2024'te Noble'ın en büyük tek ödüllü sözleşmesi olan 10 yıllık ve 1,2 milyar dolarlık FSG-53 sözleşmesini Haziran 2026'da yenilemeyeceğini duyurdu. Bu sözleşme kapsamında havacılık ve uzay ürünleri tedarik eden şirket, sözleşme kapatma prosedürleri ve stok geri alımları konusunda DLA'nın yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle 70 milyon dolarlık stok ve satın alma yükümlülüğüyle karşı karşıya kaldı.

Süreç, Mart 2026'da Fire and Emergency Services Equipment sözleşmesinin de yenilenmeyeceği haberinin gelmesiyle ve Mayıs 2026'da diğer kritik sözleşmeler için ek yenilememe bildirimlerinin gönderilmesiyle derinleşti. Mahkeme belgelerinde sözleşmelerin neden yenilenmediğine dair belirli bir gerekçe verilmediği belirtildi.

Daha da ağır darbe, 27 Ağustos'ta geldi. Savunma Lojistik Ajansı, taktik teçhizat ve güvenlik ekipmanlarını kapsayan özel operasyon ekipmanı sözleşmesi kapsamında 400 milyon dolarlık siparişi iptal etti. Bu sözleşme, 2025 yılında Noble'a 630 milyon dolar gelir sağlıyordu.

Şirket, 19 farklı lokasyonda 294 çalışanıyla faaliyet gösteriyor. Kredi kuruluşlarıyla borç erteleme anlaşması yaptıktan ve sınırlı finansman seçenekleriyle karşı karşıya kaldıktan sonra, 10 Ağustos'ta Worker Adjustment and Retraining Notification (WARN) bildirimi yayımladı.

Noble Supply & Logistics, 2003 yılında Thomas W. Noble III tarafından kuruldu. ABD Savunma Lojistik Ajansı'nın beşinci büyük ana tedarikçisi konumunda olan şirket, FBI ve Dışişleri Bakanlığı gibi federal kurumlarla da çalışıyor. Faaliyetlerinin yüzde 70'ini High Touch Customer Solutions, yüzde 30'unu ise Global Supply Chain Program oluşturuyor.

Şirket, 1978 tarihli Contracts Disputes Act kapsamında iptal edilen 400 milyon dolarlık sipariş kararına itiraz etmeyi planlıyor. Borç yükümlülüklerini ve sözleşme iptallerini değerlendiren Noble, faaliyetlerini istikrara kavuşturmak ve varlıklarının değerini en üst düzeye çıkarmak için en iyi seçeneğin Chapter 11 kapsamında iflas başvurusu olduğunu belirledi.