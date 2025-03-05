Red River Talc, 9 milyar dolarlık bir fon oluşturarak mağdurlara tazminat ödemeyi planlıyor. Bu teklifin, dava açanların yüzde 83’ü tarafından desteklendiği belirtiliyor. Ortalama olarak her davacı 120 bin dolar (yaklaşık 4 milyon 350 binlira) tazminat alacak, ancak bu rakamların mahkeme sürecine bağlı olarak değişebileceği ifade ediliyor.

Johnson & Johnson, bu davaları kontrol altına almak için "Texas Two Step" olarak bilinen bir hukuki manevraya başvurdu. Bu yöntem, büyük şirketlerin mali yükümlülüklerini bir yan kuruluşa devredip, daha sonra bu yan kuruluşun iflas başvurusu yapmasına dayanıyor. Böylece, ana şirket faaliyetlerine devam ederken, tazminat davaları iflas eden yan kuruluş üzerinden yönetiliyor.

Ancak, bu strateji büyük tartışmalara yol açıyor. Eleştirmenler, bu yöntemin şirketlerin finansal sorumluluktan kaçmasını sağladığını ve mağdurların haklarını tam olarak alamamalarına neden olabileceğini savunuyor.

Johnson & Johnson’ın bu hamlesinin başarılı olup olmayacağı, mahkemenin vereceği karara bağlı. Eğer mahkeme şirketin bu stratejisini onaylarsa, bu karar büyük şirketlerin toplu davalar karşısında nasıl bir yol izleyeceğine dair emsal oluşturabilir.