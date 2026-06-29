Amerikan havacılık ve uzay şirketi SpaceX, dünyanın en güçlü roketi Starship'in yakıt tedarikini kökten çözecek stratejik bir altyapı hamlesine imza atıyor. Şirket, Teksas'taki Starbase fırlatma tesisinin devasa yakıt ihtiyacını kesintisiz karşılamak amacıyla "Starpipe" adı verilen kendi doğal gaz boru hattını inşa etmeye hazırlanıyor.

Resmi başvuru belgelerine göre Brownsville Limanı'ndan tesise uzanacak yaklaşık 12,9 kilometre uzunluğundaki hattın inşaatının önümüzdeki ay başlaması ve ocak ayı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Doğrudan Starbase'e ulaşacak doğal gaz, burada işlenerek Starship roketlerinin motorlarına güç veren sıvılaştırılmış metana dönüştürülecek.

LOJİSTİK SÜREÇ ORTADAN KALKACAK

Bu yeni altyapı projesi, SpaceX'in fırlatma operasyonlarındaki en büyük lojistik yüklerden birini ortadan kaldıracak. Her bir Starship fırlatmasında yaklaşık 2,38 milyon litre sıvı metan tüketilirken, bu muazzam miktardaki yakıt bugüne kadar yüzlerce tanker kamyonla taşınıyordu.

Boru hattının devreye girmesiyle birlikte bu lojistik süreç tamamen kolaylaşacak. ABD Federal Havacılık İdaresi'nden (FAA) yılda 25 fırlatmaya kadar izin alan ve bugüne kadar 12 fırlatmayı başarıyla geride bırakan şirket, bu hamleyle operasyon hızını artırmayı amaçlıyor.

Öte yandan, hassas sulak alanlar üzerinden geçmesi planlanan doğal gaz hattı, bölgedeki çevresel kaygıları ve ekolojik denge tartışmalarını da yeniden gündeme taşıdı.