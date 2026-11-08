ABD merkezli teknoloji şirketi Meta'nın, İrlanda'da 350'ye kadar pozisyonu kaldırmayı planladığını açıklamasından aylar sonra yüzlerce kişiyi işe aldığı bildirildi. Business Post'un haberine göre, yeni işe alımların kesin sayısı ve hangi pozisyonları kapsadığı açıklanmadı.

İşe alımlar, şirketin yapay zeka odaklı yeniden yapılanma kapsamında duyurduğu işten çıkarma planının ardından geldi. Ancak yeni çalışanların hangi birim ve lokasyonlarda görevlendirildiğine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı. Mevcut bilgiler, Meta'nın İrlanda'daki toplam çalışan sayısının yeniden artıp artmadığını ortaya koymaya yetmiyor.

PLAN, İRLANDA'DAKİ ÇALIŞANLARIN YAKLAŞIK YÜZDE 20'SİNİ KAPSIYORDU

Meta İrlanda'daki iş gücünü 350'ye kadar azaltmayı planladığını bildirmişti. Bu sayı, şirketin ülkedeki çalışanlarının yaklaşık yüzde 20'sine karşılık geliyordu. Plan, Meta'nın küresel çapta yapay zeka teknolojilerine daha fazla yönelme ve operasyonel verimliliği artırma hedefinin bir parçası olarak değerlendirilmişti.

Son işten çıkarma planı öncesinde şirketin İrlanda'daki çalışan sayısı yaklaşık 1.800 düzeyindeydi. Meta'nın ülkedeki istihdamı, Kovid-19 salgını sonrasında yaklaşık 3 bin kişiye kadar yükselmişti.

Şirketin Dublin'de uluslararası merkezi, County Meath bölgesinde veri merkezi ve Cork kentinde Reality Labs birimi bulunuyor. Yeni işe alımların bu merkezler arasındaki dağılımı bilinmiyor.

KÜRESEL ÇAPTA YAKLAŞIK 8 BİN POZİSYON KALDIRILACAK

The Irish Times'ın haberine göre Meta, küresel iş gücünün yüzde 10'una karşılık gelen yaklaşık 8 bin pozisyonu kaldırmayı planlıyor. Şirketin aynı dönemde yaklaşık 7 bin çalışanını yapay zeka odaklı yeni ekiplere yönlendirdiği belirtiliyor.

İrlanda'daki yeni işe alımların daha önce açıklanan küçülme planını ne ölçüde telafi ettiği belirsiz. Yeni pozisyonların niteliği ve işe alımların gerekçesi konusunda şirketten doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.

TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNDE FARKLI İSTİHDAM ADIMLARI

İrlanda'da teknoloji şirketlerinin istihdamında farklı yönlerde hareketler yaşanıyor. OpenAI'ın Dublin'deki faaliyetlerini genişletmesi ve ülkedeki çalışan sayısını artırması beklenirken, TikTok'un İrlanda'daki çalışan sayısının 600 kişi azalarak 2 bin 108'e gerilediği bildirildi.

Microsoft da küresel çapta 60 bin çalışanı kapsayan gönüllü işten ayrılma programıyla gündeme geldi.