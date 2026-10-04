Brezilya'nın ulusal petrol devi Petrobras, Amazon Nehri açıklarındaki Amapá kıyılarında bulunan "Morpho" kuyusunda ikinci bir petrol katmanı keşfettiğini duyurdu. Bu gelişmeyle birlikte şirketin hisseleri hızla yükseldi ve Petrobras, tarihte ilk kez 700 milyar Brezilya Reali (134,3 milyar dolar) piyasa değeri sınırını aşarak rekor kırdı. Tek bir işlem gününde şirket değerine yaklaşık 20,9 milyar Brezilya Reali (4,01 milyar dolar) ekledi.

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının yatay seyretmesine rağmen yaşanan bu devasa sıçrama; artan üretim hacmi, rafineri performansları ve yeni rezerv beklentileriyle açıklandı. Uzmanlar bölgenin genelinde milyarlarca varillik potansiyel bulunduğunu tahmin etse de, Morpho kuyusunda bulunan petrolün tam ticari miktarının netleşmesi için henüz erken ve detaylı analizler gerekiyor.

SAVCILIK SONDAJI DURDURMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Öte yandan, ekonomik coşku yaşanırken çevresel ve hukuki tartışmalar da sürüyor. Savcılık, bölgede daha önce yaşanan kimyasal sızıntılar ve yerli halkların hakları gerekçesiyle sondaj faaliyetlerinin durdurulması için mahkemeye başvurdu. Petrobras ise çalışmaların güvenli yürütüldüğünü savunurken, piyasa henüz net rezerv miktarı kesinleşmemiş olsa bile bu yeni bölgenin vadettiği geleceğe şimdiden büyük bir değer biçmiş durumda.