Yapay zeka sektörünün artan donanım ihtiyacı, RAM, ekran kartı ve SSD'lerin ardından baskılı devre kartlarında (PCB) da tedariki zorluyor. Bazı PCB siparişlerinde teslimat süresi 30 aya kadar uzarken bilgisayar üreticileri, üretim için gereken bileşenleri güvence altına almakta güçlük çekiyor.

Nikkei Asia'nın sektör temsilcilerine dayandırdığı habere göre, yapay zeka donanımlarına ayrılan kapasitenin artması geleneksel elektronik ürünler için kullanılabilen PCB üretim kapasitesini daraltıyor.

ABD merkezli bir bilgisayar üreticisinin yöneticisi, 2027'de bilgisayar sevkiyatlarının yeniden düşmesi beklense bile üretim ihtiyaçlarını karşılayacak miktarda PCB tedarik etmekte zorlandıklarını belirtti. Şirketler mevcut siparişlerin yanı sıra gelecek yıl piyasaya sunacakları ürünlerin üretim planları için de bileşen bulmakta güçlük yaşıyor.

YENİ SİPARİŞE 2028 SONU TESLİMAT

Sektör temsilcilerine göre bazı ürünlerde teslimat süreleri iki katına çıkarken, bazı PCB siparişlerinin karşılanması 30 ayı buluyor. Bir başka tedarik şirketi ise haberin yayımlandığı dönemde verilecek yeni bir siparişin ancak 2028'in sonlarında teslim edilebileceğini bildirdi.

PCB üreticileri kapasite artışı için yatırım planları hazırlıyor. Ancak üretimde kullanılan bakır kaplı laminatlar (CCL) ve özel fiberglas türlerinin temininde de sorun yaşanıyor.

HAM MADDE MALİYETİ EN AZ 12 KAT ARTTI

Tayvanlı bir bilgisayar üreticisinin paylaştığı bilgilere göre CCL maliyetleri temmuz ayından bu yana en az 12 kat arttı. Bu yükseliş, elektronik üreticilerinin maliyetlerini doğrudan etkiliyor.

Dünyanın önde gelen CCL tedarikçilerinden biri de mevcut sipariş defterinin 2030'a kadar dolduğunu bildirdi. Şirket, 2028'e kadar üretim kapasitesini üç katına çıkarmayı planlıyor.

NVIDIA'DAN YONGA ALT TABAKALARI İÇİN İŞ BİRLİKLERİ

Tedarik sıkıntısının bir başka boyutunu, yapay zeka işlemcilerinde kullanılan gelişmiş yonga alt tabakaları oluşturuyor. CPU ve GPU'ların üzerine yerleştirildiği bu bileşenler, geleneksel baskılı devre kartlarının daha küçük ve karmaşık bir türü olarak değerlendiriliyor.

Nvidia, bu alandaki üretim kapasitesini güvence altına almak amacıyla Japonya merkezli Ibiden, Güney Koreli Samsung Electro-Mechanics ve Tayvanlı Unimicron ile yeni iş birlikleri duyurdu. Şirketler, yapay zeka işlemcilerine yönelik talebi karşılamak için kapasitelerini genişletmeye hazırlanıyor. Unimicron'un önümüzdeki üç yılda üretim kapasitesini 2,5 katına çıkarmayı hedeflediği belirtiliyor.

Sektörde kalifiye personel bulmak da güçleşiyor. Haberde, PCB üreticilerinde maaşların yüzde 30'a kadar arttığı da aktarılıyor.