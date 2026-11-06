Sony Interactive Entertainment, Avustralya'daki CHOICE tarafından düzenlenen 21. Shonky Awards kapsamında Hall of Shame listesine alındı. Kuruluş, PlayStation'a “Oynamak için para ödetip sahip olmaya izin vermediği” gerekçesiyle Shonky Award verdi.

Merlin'in Kazanı'nın aktardığına göre eleştirinin merkezinde, fiziksel oyunlardan uzaklaşılması ve dijital oyunların kullanıcıya kalıcı mülkiyet yerine geri alınabilir lisanslarla sunulması bulunuyor.

ÖDEME YAPILIYOR, KONTROL PLATFORMDA KALIYOR

CHOICE'un özellikle üzerinde durduğu başlık, dijital oyunlarda sahiplik. Sony'nin kullanıcılara dijital oyunların iptal edilebilir lisanslar olduğunu hatırlatan mesajlar göndermesi de bu tartışmanın bir parçası.

Kuruluşa göre oyuncular ödeme yapsa bile dijital içerik üzerindeki nihai kontrol platform sahibinde kalıyor. Eleştiri, oyuna erişim için ödeme yapmakla oyunun kalıcı sahibi olmak arasındaki ayrıma dayanıyor.

İKİNCİ EL VE PAYLAŞIM SEÇENEKLERİ

Fiziksel oyunlar, oyunculara ikinci el satın alma, oyunlarını arkadaşlarına verme veya bitirdikten sonra yeniden satma olanağı sağlıyor. Tamamen dijital bir modele geçilmesi halinde ise bu seçenekler ortadan kalkıyor.

Bu nedenle tartışma yalnızca kutulu oyun tercihinden ibaret değil. Oyun sahipliğinin yanı sıra, daha uygun fiyatla oyun almak isteyenlerin yararlandığı ikinci el pazarının geleceği de eleştirilerin odağında yer alıyor.