Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü 'uyuşturucu ve fuhuş' soruşturması kapsamında aralarında iş dünyasından tanıdık simaların da yer aldığı 21 isim hakkında gözaltı kararı verilmişti.



Dün sabah saatlerinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından eşzamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan isimlerden biri de Ankara merkezli köklü beton şirketi KAM Ankara Beton Sanayi A.Ş.'nin patronları oldu.







KARDEŞE TERS KELEPÇE, AĞABEY ARANIYOR



Şirketin Yönetim Kurulu Başkan Vekili Reyhan Çağla Baykam, ikamet ettiği adresinde gözaltına alınırken, ters kelepçe uygulanarak Emniyete götürüldü. Baykam'ın evinde yapılan aramalarda esrar ve sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.



46 yıllık köklü şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ve Çağla Baykam'ın ağabeyi olan Sabri Berkan Baykam ise gözaltı kararına rağmen adresinde bulunamadı.





Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Baykam'ın yakalanması için arama çalışmaları devam ediyor.



HOLDİNG VELİAHTI İLE EVLENMİŞTİ



Gözaltına alınan Çağla Baykam, 2018 yılında BESA Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve şirketin veliahtı olan Ali Efe Bezci ile dünya evine girmişti.





Çağla Baykam, 2020 yılında eşi tarafından şiddet gördüğünü belirterek suç duyurusunda bulunmuş, ikili devam eden süreçte boşanmıştı.