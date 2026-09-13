Cuma günü Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama ile portföyünde Katılımevim'in çoğunluk hisselerini de bulunduran ve milyarlarca liralık varlığı yöneten Pusula Finans Holding'in Tera grubuna satışı için taraflar arasında anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.



Anlaşmanın sonuçlanması için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Rekabet Kurulu'nun onayı beklenirken, dün akşam saatlerinde sürpriz bir gelişme yaşandı.





YÖNETİM KURULU BAŞKANI KAÇTI, PATRONA YASAK GETİRİLDİ



Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız'ın cep telefonunu ofisinde bırakarak Marmaris'ten bir tekne ile yurt dışına kaçtığı öğrenilirken, ilerleyen saatlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının kararı ile Pusula Holding'in ve Katılımevim'in Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'a yurt dışına çıkış yasağı getirildi.



Savcılık tarafından yapılan belirlemelerde Turhan'ın kısa süre önce Yunanistan'da oturum izni ve malikane aldığı, Dubai'de gayrimenkuller satın aldığı öğrenildi.



Yurt dışına kaçan Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız



SATIŞ İŞLEMİ GERÇEKLEŞECEK Mİ?



Haftanın ilk işlem günlerinde hisseleri taban yapan Katılımevim,Tera Holding'e satılacağının duyurulmasıyla birlikte üst üste iki gün yüzde 10'luk yükseliş yaşamıştı.



Şirketin yatırımcıları yaşananların ardından neler olacağını merak ederken, Türkiye'nin en büyük üçüncü tasarruf finansman şirketi Katılımevim'in ve Pusula Finans Holding'in sahibi olduğu diğer şirketlere ait hisselerin akıbetini ilişkin açıklama geldi.



Tera Holding tarafından yapılan açıklamada, şirketin devralınmasına yönelik anlaşmanın geçerliliğinin devam ettiği ve nihai sürecin tamamlanması için düzenleyici kurumların incelemesinin süreceği belirtildi.



Pusula Holding ve Katılımevim Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan



Tera tarafından yapılan açıklama şu şekilde:



"Son dönemde kamuoyuna yansıyan bazı haber ve gelişmeler nedeniyle, söz konusu sürece ilişkin yatırımcıların doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesini teminen işbu açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür. Kamuoyuna yansıyan söz konusu gelişmelerin, Pusula Finans Holding AŞ ile bünyesindeki şirketlerin tüzel kişilikleri, faaliyetleri ve kurumsal yapılarından bağımsız nitelikte olduğu; bu itibarla Tera Grubu'nun planlanan devralma işlemine ilişkin stratejik ve finansal değerlendirmesinde herhangi bir değişiklik meydana getirmediği hususunun yatırımcılarımızın bilgisine sunulması gereği doğmuştur.



Planlanan devralma işlemine ilişkin değerlendirmenin, Pusula Finans Holding AŞ ile bünyesindeki şirketlerin faaliyet alanları, kurumsal kapasiteleri, finansal altyapıları ve Tera Grubu'nun uzun vadeli büyüme stratejisine sağlayabilecekleri katkıları esas alınarak yapıldığının belirtildiği açıklamada, planlanan işlemin Tera Grubu'nun sermaye piyasaları, portföy yönetimi, yatırım hizmetleri, tasarruf finansmanı ve diğer finansal hizmet alanlarındaki faaliyetlerinin genişletilmesi, ölçeğinin artırılması ve farklı finansal hizmetlerin güçlü ve entegre bir yapı altında bir araya getirilmesi yönündeki uzun vadeli stratejisinin bir parçasını oluşturduğu aktarıldı.

Açıklamada, Pusula Finans Holding AŞ ile bünyesindeki şirketlerin tüzel kişilikleri ve faaliyetlerinden bağımsız nitelikteki gelişmelerin, söz konusu şirketlerin kurumsal yapıları ile planlanan devralma işleminin stratejik ve finansal gerekçeleriyle ilişkilendirilmesini gerektiren herhangi bir hususun bulunmadığı bildirildi.

Daha önce kamuoyuna açıklanan mutabakat doğrultusunda devralma sürecinin devam ettiğinin ifade edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İşlemin tamamlanması; ilgili düzenleyici ve denetleyici kurumların gerekli izin ve onaylarının alınması ile taraflarca kararlaştırılan diğer kapanış koşullarının yerine getirilmesine bağlıdır. Tera Grubu'nun finansal hizmetler alanındaki faaliyetlerinin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi ve güçlü ve entegre bir finansal yapı oluşturulmasına yönelik uzun vadeli stratejik yaklaşımında herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. Sürece ilişkin kamuya açıklanması gereken gelişmeler, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği hükümleri çerçevesinde yatırımcılarımızla paylaşılacaktır."



















