ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin başta olmak üzere birçok ülkeye getirdiği ek gümrük vergileri ABD’li teknoloji devlerini de olumsuz etkiledi. Trump tarifelerine misilleme yapan Çin’in ABD mallarına yeni gümrük vergileri getirmesinin ardından ABD borsaları pandemiden sonra ilk kez bu kadar sert düşüşler yaşadı.

Dow Jones endeksi, yüzde 5.5’lik kayıpla 38.314 puana geriledi. Bu, endeksin Haziran 2020’den bu yana yaşadığı en büyük günlük düşüş oldu. S&P 500 endeksi de yüzde 5.97 değer kaybıyla 5.074 puana indi. Bu oran da, Mart 2020’den bu yana en sert günlük düşüş olarak kayıtlara geçti. Nasdaq endeksi ise yüzde 5.8 düşüşle 15.587 puana geriledi İlk gün yüzde 9 düşen Apple hisseleri, sonraki gün yüzde 7.3 değer kaybetti.

TARİHİN EN BÜYÜK DÜŞÜŞÜ

Bu, şirketin tarihindeki en büyük günlük piyasa değeri kaybı olarak kaydedildi. Bu sert düşüşün en büyük nedenlerinden biri, Apple’ın Çin’deki imalat bağımlılığı oldu. Tesla da Çin’in Trump döneminden kalma tarifelere misilleme hamlesi sonrasında yüzde 10 değer kaybetti. Yapay zeka çiplerinin önde gelen üreticisi Nvidia ise dalgalı atmosferde yüzde 7.4 oranında geriledi.